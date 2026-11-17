Trailer “Bắt cá ba tay” mở màn trở lại với lời khấn cầu của Yên - cô gái từng trải qua những trắc trở trong chuyện tình cảm - “Thằng nào bỏ con sẽ quay lại với con”. Lời thỉnh cầu tưởng chừng như chỉ mang tính chất may rủi nhưng bỗng linh nghiệm và bắt đầu câu chuyện tình cảm cùng lúc với 3 người cũ của cô.

Trailer phim“Bắt cá ba tay”

Một Phong (Ngô Kiến Huy) đầy ấm áp, duyên dáng, thậm chí không ngại đưa ra những câu “thả thính” khiến bao cô gái dễ xiêu lòng như: “Anh thấy nhà mình còn thiếu một thứ, đó là thiếu em”. Trong khi đó, Minh (Otis) gây chú ý với khoảnh khắc khoe body sáu múi, đồng thời ghi điểm bởi nguồn năng lượng trẻ trung. Trong trailer, anh cũng không ngại thổ lộ cảm xúc với đàn chị: “Mặc dù em nhiều việc thiệt, nhưng lúc nào cũng có thời gian dành cho chị mà”.

Không đưa ra những câu nói ngôn tình hay những màn thả thính trong quá trình hẹn hò, nhân vật Tùng của Steven Nguyễn lại chinh phục Yên bằng tâm thế của một chàng trai từng trải.

Poster chính thức của phim.

Điển hình như khi biết người mình thương muốn trải nghiệm một triển lãm mà cô yêu thích, anh đã âm thầm biến điều đó thành hiện thực khiến nữ chính vỡ òa trong hạnh phúc. Có thể thấy mỗi chàng trai là một tính cách điển hình cho “phái mạnh” ngoài đời thực, nhưng chính điều đó cũng khiến khán giả không khỏi thắc mắc: “Đâu là người có thể khiến Yên mở cửa lòng để nối lại tình xưa?”

Không chỉ gây ấn tượng bởi những khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn, trailer cũng hé lộ những rắc rối mà Yên gặp phải khi cùng lúc tìm hiểu 3 chàng trai. Đó là những lần vô tình chạm mặt hay những tình huống phải né tránh đối phương.

Chưa kể, chính quyết định của Yên cũng khiến cho mối quan hệ giữa cô và mẹ ruột (nghệ sĩ Khánh Huyền thủ diễn) cũng trở nên căng thẳng, khi phụ huynh không đồng tình với điều này: “Nay thằng này, mai thằng khác, quá lắm rồi đấy”. Rồi “cây kim trong bọc có lòi ra”, khoảnh khắc “4 mặt một lời” hay những trách móc khiến Yên bật khóc nức nở làm nhiều người thắc mắc rằng liệu cô gái này có phải trả giá cho những quyết định của mình trong chuyện tình cảm.

Và màn “chất vấn” của 3 chàng trai cũng trở thành tình tiết cao trào cho dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Như Trang. Và câu nói có sức “sát thương” trúng tim đen của nhân vật Tùng như một sự thức tỉnh trong Yên: “Em xin lỗi vì em bị phát hiện chứ em chưa biết em sai chỗ nào”.

Không chỉ hé lộ chuyện tình đầy tréo ngoe và trắc trở của nhân vật Yên, trailer “Bắt cá ba tay” cũng phần nào lý giải được lý do vì sao cô đưa ra quyết định này. Còn nhớ khi hé lộ về nhân vật, Thúy Ngân từng chia sẻ dù không đồng tình với việc hẹn hò 3 người cùng lúc từ Yên, nhưng nữ diễn viên dành sự đồng cảm cho biến cố mà cô gái này gặp phải trong quá khứ.

Và phải chăng, sự việc mà Thúy Ngân nhắc đến đó chính là những đổ vỡ của gia đình đã tạo nên chấn thương tâm lý trong Yên? Bởi trong trailer, khi bị mẹ ruột chất vấn, cho rằng bản thân lăng nhăng, thiếu nghiêm túc trong chuyện tình cảm, Yên đã “chốt hạ” bằng một câu nói: “Mẹ yên tâm đi, con không giống ba đâu”.

Đáng chú ý, ở cuối trailer, khoảnh khắc nhân vật người cha (Trung Lùn thủ vai) bất ngờ trở về cũng đặt Yên vào tình cảnh khó xử. Sự xuất hiện của nhân vật này khiến nhiều người tò mò rằng liệu rằng lời cầu nguyện ban đầu của Yên không chỉ khiến 3 chàng người yêu cũ muốn nối lại tình xưa mà còn có cả sự trở lại của người cha mà cô từng nhắc đến trong cuộc hội thoại với mẹ trước đó?

Tưởng rằng sự thiếu hụt tình yêu thương trước đó sẽ khiến cô gái này dang rộng vòng tay để đón chào đấng sinh thành, Yên lại chọn khước từ sự trở về này: “Con không có ba. Ông ấy bỏ mẹ con mình đi mười mấy năm trời”. Phải chăng chính câu nói này cũng là “chìa khóa” gợi mở những bi kịch mà Yên đã phải trải qua trong hành trình khôn lớn của mình.

Đáng chú ý, sự trở lại của nghệ sĩ Khánh Huyền sau quãng thời gian vắng bóng trên màn ảnh được xem là điều đáng mong chờ bên cạnh chuyện tình tréo ngoe của dàn cast chính trong tác phẩm đầu tay của đạo diễn Như Trang.

Trước đây, chị từng được khán giả yêu mến qua các vai diễn trong loạt phim truyền hình như: Người thổi tù và hàng tổng, Ngọt ngào và man trá… và gần nhất là Gió ngang khoảng trời xanh. Nhiều năm im ắng, màn tái xuất này khiến nhiều người tin rằng Bắt Cá Ba Tay chắc hẳn phải là một kịch bản mới có thể thuyết phục được chị hội ngộ với khán giả này.

Trailer cũng cho thấy màn biến hóa của Thúy Ngân khi trở lại với phim điện ảnh sau hơn 3 năm vắng bóng. Khác với hình tượng gai góc, cá tính trong các tác phẩm trước đó, người đẹp có màn hóa thân thành một cô gái tưởng chừng sẽ là “trap girl chính hiệu” nhưng ẩn sâu bên trong là những tổn thương, góc khuất khó có thể giải bày cùng ai.

Vai diễn đặt Thúy Ngân trước một thử thách lớn trong việc thể hiện một hình ảnh mới trên màn ảnh rộng, nhưng cũng là cơ hội để cô chứng minh màn lột xác, biến hóa của mình khi có thể “cân” được những phân đoạn hài hước, vừa có thể lấy nước mắt khán giả qua những cảnh quay nặng về mặt tâm lý.