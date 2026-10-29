Thúy Ngân hóa tiên cá, Hoàng Ku thành Victoria Beckham dịp Halloween

Halloween là dịp các ngôi sao và tín đồ thời trang thử nghiệm những hình ảnh khác biệt so với phong cách thường ngày. Năm nay, nhiều gương mặt Việt lựa chọn tái hiện nhân vật điện ảnh, truyền hình hoặc biểu tượng văn hóa đại chúng. Các ngôi sao, tín đồ thời trang đều đầu tư lớn, biến màn hóa trang thành những concept thống nhất, đồng bộ và có dấu ấn riêng. Ảnh: @hoangku.

Một trong những màn hóa trang đáng chú ý là concept lấy cảm hứng từ bộ phim Peter Pan, quy tụ người mẫu Châu Bùi, Tuấn Dương, diễn viên Quốc Trường, Thúy Ngân và Minh Trang, cùng ca sĩ Erik, Văn Mai Hương. Thay vì lựa chọn những tạo hình riêng lẻ, cả nhóm cùng hóa thân thành các nhân vật trong một thế giới giả tưởng. Tuấn Dương vào vai Peter Pan, Quốc Trường đảm nhận hình tượng thuyền trưởng Hook, Văn Mai Hương hóa thân thành nàng tiên Tinker Bell, trong khi Minh Trang tái hiện Wendy và Thúy Ngân lựa chọn hình ảnh nàng tiên cá. Ảnh: @chaubui_.

Điểm đáng chú ý nằm ở mức độ đầu tư đồng bộ. Trang phục, mái tóc và lớp trang điểm được xây dựng theo từng nhân vật, giúp các thành viên tạo nên tổng thể thống nhất. Diễn viên Minh Trang lựa chọn tạo hình Wendy với chiếc váy xanh dương đặc trưng, giữ vẻ trong trẻo và đáng yêu của nhân vật. Ảnh: @nguyenminhtrangg.

Trong khi đó, diễn viên Thúy Ngân gây chú ý với tạo hình nàng tiên cá, sử dụng mái tóc đỏ và phần đuôi màu xanh làm điểm nhận diện. Ca sĩ Văn Mai Hương hóa thân thành Tinker Bell với chiếc váy xanh lá và mái tóc giả vàng hoe. Đây là một trong những hình tượng dễ nhận diện nhất của thế giới Peter Pan, gắn với vẻ ngoài nhỏ nhắn, tinh nghịch của nàng tiên. Ảnh: @lehuynh.thuyngan.

Không chọn thế giới phim giả tưởng, stylist Hoàng Ku và nhóm bạn lấy cảm hứng từ Spice Girls, nhóm nhạc nữ đình đám một thời. Concept gợi nhắc hình ảnh văn hóa đại chúng gắn với thời kỳ hoàng kim của nhóm nhạc Anh. Trong màn hóa trang này, Hoàng Ku vào vai Victoria Beckham, tái hiện kiểu tóc ngắn quen thuộc của cô trước đây. Khi được đặt trong concept tập thể, tạo hình còn gợi lại hình ảnh một nhóm nhạc từng có sức ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Ảnh: @hoangku.

Trong khi đó, Hoa hậu Thanh Thủy lựa chọn hướng đi khác, tạo dấu ấn với hình tượng Daenerys Targaryen trong series Game of Thrones. Khác với vẻ ngoài thường ngày, người đẹp xuất hiện trong chiếc váy trắng quyến rũ, mái tóc bạch kim và kính áp tròng xanh. Tạo hình tập trung vào những đặc điểm gắn liền với nhân vật Daenerys, từ mái tóc sáng màu đến ánh mắt sắc lạnh. Chiếc váy trắng giúp tổng thể thêm nổi bật, trong khi cách trang điểm và phụ kiện tạo cảm giác quyền lực, bí ẩn. Ảnh: @thanhthuy.hhvn.

Người mẫu Lan Khuê đem đến nét riêng trong một đêm tiệc Halloween với tạo hình vừa quyến rũ vừa tinh nghịch. Cô diện set trang phục ren trắng, bổ sung vớ da chân gợi cảm. Kiểu tóc ngắn cá tính đặc biệt phù hợp với trang phục. Ngoài ra, Lan Khuê còn bổ sung đôi tai mèo và layout makeup lấy cảm hứng từ loài vật này. Tất cả tạo nên một tổng thể vừa sexy vừa dễ thương. Những màn biến hóa đa dạng trong dịp Halloween năm nay diễn ra tương đối sớm, cho thấy sự háo hức của các tín đồ thời trang trước lễ hội hóa trang này. Ảnh: @tranngoclankhue.