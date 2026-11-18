Những hình ảnh và đoạn video hậu trường buổi chụp ảnh quảng bá Bắt Cá Ba Tay đang nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Trong đó, Thúy Ngân trở thành tâm điểm khi diện váy cưới trắng dáng đuôi cá, thiết kế cúp ngực tôn vóc dáng. Mái tóc uốn xoăn nhẹ giúp nữ diễn viên có diện mạo ngọt ngào, thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ.

Đặc biệt, Thúy Ngân có khoảnh khắc tạo dáng bên Ngô Kiến Huy. Nam nghệ sĩ diện vest trắng lịch lãm, sánh bước cạnh nữ diễn viên trong tạo hình cô dâu. Cả hai tương tác khá tự nhiên trước ống kính, mang đến cảm giác như một cặp đôi trong ngày trọng đại. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Thuý Ngân diện váy cưới trắng bên Ngô Kiến Huy.

Ngô Kiến Huy còn khiến khán giả thích thú khi chia sẻ dòng trạng thái: “Steven Nguyễn, nữ chính ơi”. Cách gọi đùa hóm hỉnh của nam nghệ sĩ tạo thêm sự tò mò cho loạt khoảnh khắc hậu trường. Tuy nhiên, đây là nội dung gắn với hoạt động quảng bá phim, không phải thông tin xác nhận chuyện tình cảm ngoài đời của các nghệ sĩ.

Trong phim, Thúy Ngân đảm nhận vai Yên, nhân vật có mối quan hệ tình cảm với Tùng do Steven Nguyễn thủ vai. Tùng được giới thiệu là chàng trai có điều kiện kinh tế, từng có quan hệ với Yên. Trong khi đó, Ngô Kiến Huy cũng góp mặt trong câu chuyện, tạo nên những tình huống tréo ngoe xoay quanh các nhân vật.

Thúy Ngân bên cạnh hai nam diễn viên Ngô Kiến Huy và Steven Nguyễn trong phim.

Với tên gọi Bắt Cá Ba Tay, bộ phim gợi mở câu chuyện tình cảm có nhiều diễn biến bất ngờ, đan xen những tình huống hài hước. Sự xuất hiện của Thúy Ngân bên cạnh hai nam diễn viên Ngô Kiến Huy và Steven Nguyễn được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn tung hứng thú vị. Tạo hình cô dâu trong bộ ảnh quảng bá cũng phần nào khơi gợi sự tò mò về diễn biến tình cảm của nhân vật Yên.

Đối với Thúy Ngân, dự án tiếp tục là dịp để nữ diễn viên làm mới hình ảnh trên màn ảnh. Cô từng ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình như Gạo nếp gạo tẻ, Cây táo nở hoa và Hải Đường Trong Gió. Qua từng vai diễn, Thúy Ngân cho thấy khả năng biến hóa giữa hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ và những nhân vật có đời sống nội tâm phức tạp.

Trong khi đó, Ngô Kiến Huy là gương mặt quen thuộc ở nhiều lĩnh vực như ca hát, dẫn chương trình và diễn xuất. Steven Nguyễn cũng được chú ý sau những dự án hành động, đặc biệt là dấu ấn trong Mưa Đỏ và Trại Buôn Người. Sự kết hợp của ba nghệ sĩ trong Bắt Cá Ba Tay vì thế trở thành một trong những điểm đáng chờ đợi.

Từ hình ảnh Thúy Ngân diện váy cưới bên Ngô Kiến Huy đến những khoảnh khắc tương tác cùng Steven Nguyễn, hậu trường Bắt Cá Ba Tay đang tạo được sự tò mò với khán giả. Người xem sẽ cần chờ thêm thông tin từ ê-kíp để biết câu chuyện tình cảm của các nhân vật được triển khai ra sao trên màn ảnh.