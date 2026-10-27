Thúy Ngân đối diện thách thức sau 3 năm

Thúy Ngân từng có thời gian dài hoạt động nghệ thuật trước khi thực sự được đông đảo khán giả biết đến qua Gạo nếp gạo tẻ (2018). Vai Hân Hoa hậu với tính cách ích kỷ, đanh đá giúp nữ diễn viên tạo bước ngoặt trong sự nghiệp, đồng thời mang về giải Mai Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích. Thành công của nhân vật này cũng trở thành dấu mốc lớn, khiến những bước chuyển mình tiếp theo của cô nhận được nhiều sự chú ý.

Sau đó, Thúy Ngân tiếp tục thử sức với những hình tượng khác biệt. Trong Cây táo nở hoa, cô đảm nhận vai Châu, nữ bác sĩ có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng mang nhiều tổn thương. Đến Nữ chủ, nữ diễn viên chuyển sang hình tượng Hải Đường quyết đoán, gắn với những tình huống hành động. Qua từng dự án, cô cho thấy nỗ lực mở rộng khả năng diễn xuất, không để bản thân bị giới hạn trong hình ảnh Hân Hoa hậu.

Thúy Ngân thử sức với màu sắc hài lãng mạn trong Bắt Cá Ba Tay.

Bên cạnh phim truyền hình, Thúy Ngân còn duy trì độ nhận diện qua các chương trình giải trí. Sự hoạt bát, hài hước giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả gameshow. Tuy nhiên, sức hút trên truyền hình không đồng nghĩa với vị thế đã được xác lập tại điện ảnh. Đây cũng là lý do những dự án chiếu rạp tiếp theo có ý nghĩa đối với chặng đường phát triển của nữ diễn viên.

Năm 2023, Thúy Ngân lần đầu góp mặt trong phim điện ảnh Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu, vào vai Triệu, cô gái mạnh mẽ, nghĩa khí nhưng đôi khi nóng nảy. Nhân vật cho phép cô kết hợp màu sắc hài hước với những phân cảnh hành động, tạo sự khác biệt so với các vai diễn truyền hình trước đó. Sau dự án này, Bắt Cá Ba Tay trở thành dịp để nữ diễn viên tiếp tục thử nghiệm một hướng thể hiện mới trên màn ảnh rộng.

Trong phim, Thúy Ngân đảm nhận vai Yên, nhân vật vướng vào mối quan hệ tình cảm phức tạp với ba chàng trai do Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis thể hiện. Thuộc thể loại hài lãng mạn, tác phẩm dự kiến ra rạp ngày 4/12/2026. So với những vai diễn có cá tính mạnh từng gắn liền với tên tuổi Thúy Ngân, nhân vật mới mở ra cơ hội để cô khai thác khía cạnh tình cảm và khả năng tạo tiếng cười trong những tình huống đời thường.

Thúy Ngân tìm kiếm dấu ấn mới sau thành công ở phim truyền hình. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Thúy Ngân đã có chỗ đứng nhất định trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, hành trình tại điện ảnh vẫn cần thêm những vai diễn đủ sức nặng và dự án tạo được tiếng vang để chứng minh năng lực. Vì thế, Bắt Cá Ba Tay không chỉ đánh dấu màn trở lại sau 3 năm mà còn là cơ hội để nữ diễn viên cho thấy bước tiến mới, thay vì chỉ dựa vào những thành công đã có trên truyền hình.