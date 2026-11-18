Cuộc trò chuyện căng thẳng giữa Thúy Ngân và Steven Nguyễn đang trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả trên mạng xã hội. Giữa lúc tình cảm rạn nứt vì người thứ ba, thái độ lạnh lùng cùng lời đáp trả trực diện của nam diễn viên dành cho đàn chị nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn.

Phân cảnh Thuý Ngân và Steven Nguyễn trong phim Bắt cá 3 tay

Tình huống này thực chất là một phân cảnh cao trào trong bộ phim điện ảnh Bắt Cá 3 Tay có sự góp mặt của cả hai. Trong phim, nhân vật do Thúy Ngân đảm nhận bị phát hiện qua lại cùng lúc với ba người đàn ông. Khi bị nhân vật của Steven Nguyễn bắt gặp tại trận, cô lập tức xuống nước xin lỗi nhằm xoa dịu tình hình. Thay vì mềm lòng trước lời giải thích vội vàng, nhân vật của Steven Nguyễn giữ vẻ mặt nghiêm nghị và nói thẳng: "Em xin lỗi là vì em bị phát hiện. Chứ em chưa biết em sai chỗ nào". Lời thoại gãy gọn đánh trúng tâm lý người trong cuộc khiến màn đối đầu giữa hai nhân vật trở nên kịch tính.

Hình ảnh Thuý Ngân và Steven Nguyễn đối chất với nhau

Bắt Cá 3 Tay đánh dấu lần hợp tác của Thúy Ngân và Steven Nguyễn trên màn ảnh rộng. Sau loạt vai diễn quen thuộc trên sóng truyền hình như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Cây Táo Nở Hoa hay 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay, Thúy Ngân thử sức với hình tượng nhân vật nhiều toan tính và góc khuất tình cảm. Trong khi đó, Steven Nguyễn – gương mặt từng tạo dấu ấn qua Bi Long Đại Ca, Mặt Trời Mùa Đông – phát huy lợi thế diễn xuất tiết chế, tạo thế đối trọng ăn ý khi tung hứng cùng bạn diễn.

Foodtruck của Thuý Ngân. Ảnh: Bắt cá 3 tay

Ngay khi phân cảnh cùng câu thoại trên lan truyền trên TikTok và Facebook, đông đảo khán giả đã để lại bình luận chia sẻ quan điểm cá nhân. Nhiều người đồng tình với góc nhìn thẳng thắn của nhân vật Steven Nguyễn, nhận định câu nói phản ánh đúng thực tế thường gặp trong các mối quan hệ đổ vỡ vì thiếu sự chung thủy. Bên cạnh nội dung lời thoại, người xem cũng dành lời khen cho biểu cảm tự nhiên của Thúy Ngân và Steven Nguyễn trong phân đoạn này.