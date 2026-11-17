Không chỉ gây ấn tượng bởi những khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn, trailer phim Bắt cá ba tay cũng hé lộ những rắc rối mà Yên (Thúy Ngân thủ vai) gặp phải khi cùng lúc tìm hiểu ba chàng trai gồm: Phong (Ngô Kiến Huy thủ vai), Minh (Otis thủ vai) và Tùng (Steven Nguyễn thủ vai).

Đó là những lần vô tình chạm mặt hay những tình huống phải né tránh đối phương. Chưa kể, chính quyết định của Yên cũng khiến cho mối quan hệ giữa cô và mẹ ruột (nghệ sĩ Khánh Huyền thủ vai) cũng trở nên căng thẳng, khi phụ huynh không đồng tình với điều này.

Khi hé lộ về nhân vật lần này, Thúy Ngân chia sẻ, dù không đồng tình với việc hẹn hò ba người cùng lúc nhưng nữ diễn viên dành sự đồng cảm cho biến cố mà cô gái này gặp phải trong quá khứ.

Màn "biến hóa" của Thúy Ngân khi trở lại với phim điện ảnh sau hơn ba năm vắng bóng khiến khán giả không khỏi tò mò. Khác với hình tượng gai góc, cá tính trong các tác phẩm trước đó, "ngọc nữ truyền hình" có màn hóa thân thành một cô gái tưởng chừng sẽ là “trap girl chính hiệu” nhưng ẩn sâu bên trong là những tổn thương, góc khuất khó có thể giải bày cùng ai.

Vai diễn đặt Thúy Ngân trước một thử thách lớn trong việc thể hiện một hình ảnh mới trên màn ảnh rộng, nhưng cũng là cơ hội để cô chứng minh màn "lột xác", biến hóa của mình khi có thể "cân" được những phân đoạn hài hước, vừa có thể lấy nước mắt khán giả qua những cảnh quay nặng về mặt tâm lý.

Chia sẻ về vai diễn Yên của Thúy Ngân, đạo diễn Như Trang bộc bạch quan điểm: “Câu chuyện này là có tính riêng tư nhiều hơn. Nó không phải đại diện cho số đông mà đại diện cho sự bất an của nữ giới trong tình yêu".

"Yên không phải vai chính diện và cũng chẳng phải phản diện, chỉ là một người con gái chưa hoàn thiện trong tình yêu và bộ phim là câu chuyện mà Yên nhận ra và hoàn thiện chính mình. Đương nhiên, mình là nữ mình có cái nhìn khác trong câu chuyện về tình yêu”, đạo diễn cho biết thêm.