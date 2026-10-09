Thúy Nga 'mệt mỏi' khi gặp lại Tiết Cương ở Mỹ

Mới đây, nghệ sĩ Thúy Nga chia sẻ loạt ảnh hội ngộ diễn viên Tiết Cương trong chuyến trở lại Mỹ của nam diễn viên sau 8 năm. Gặp lại người bạn học chung lớp sau thời gian dài xa cách, nữ nghệ sĩ hài hước than thở khiến khán giả thích thú.

Trên trang cá nhân Thúy Nga Channel, nữ nghệ sĩ đăng tải loạt ảnh chụp cùng Tiết Cương và một người bạn tên Leon. Kèm theo hình ảnh, cô viết: “Lâu lắm rồi mới gặp lại anh bạn Tiết Cương học chung lớp, rồi thêm Leon kết hợp vô nữa... chắc kì này tui mệt mỏi với 2 trai đẹp!!”.

Diễn viên Tiết Cương hội ngộ Thúy Nga tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Cách chia sẻ dí dỏm của Thúy Nga nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong ảnh, nữ nghệ sĩ diện áo khoác trắng bên ngoài trang phục xanh, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm. Cô tạo dáng vui vẻ bên Tiết Cương. Nam diễn viên mặc áo thun trắng, quần jeans, nở nụ cười rạng rỡ khi đứng cạnh người bạn lâu năm.

Cuộc hội ngộ còn có sự góp mặt của Leon. Cả ba cùng chụp ảnh lưu niệm, tạo nên những khoảnh khắc thân thiết trong chuyến gặp gỡ tại Mỹ. Dòng trạng thái của Thúy Nga cũng cho thấy sự thoải mái, gần gũi giữa những người bạn sau thời gian dài không gặp mặt.

Thúy Nga và Tiết Cương đều là những gương mặt quen thuộc của sân khấu hài và màn ảnh Việt. Cả hai từng học chung lớp tại Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, có nhiều kỷ niệm từ những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật. Trong khi Thúy Nga được yêu mến qua lối diễn hài duyên dáng, khả năng biến hóa với nhiều dạng vai, Tiết Cương ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình như Hướng nghiệp, Mùi ngò gai và Vật chứng mong manh.

Diễn viên Tiết Cương và Thúy Nga có mối quan hệ thân thiết trong showbiz.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỗi người có những hướng đi riêng. Thúy Nga dành phần lớn thời gian sinh sống tại Mỹ, vừa chăm sóc con gái vừa duy trì công việc kinh doanh và sản xuất nội dung trên mạng xã hội. Trong khi đó, Tiết Cương tiếp tục hoạt động nghệ thuật, làm YouTube và chia sẻ những trải nghiệm đời thường với khán giả.

Lần hội ngộ này không chỉ gợi nhắc tình bạn từ thời đi học mà còn cho thấy sự gắn bó giữa những người đồng nghiệp đã quen biết nhau qua nhiều năm. Với cách kể chuyện hài hước đặc trưng, Thúy Nga biến cuộc gặp gỡ bình thường thành khoảnh khắc vui vẻ, mang đến tiếng cười cho người theo dõi. Cụm từ “mệt mỏi với 2 trai đẹp” trong bài đăng cũng là lời trêu đùa dí dỏm của nữ nghệ sĩ dành cho hai người bạn đồng hành.