Thúy Nga gặp sự cố khi đi giao sầu riêng ở Mỹ

Mới đây, nghệ sĩ hài Thúy Nga chia sẻ video ghi lại hành trình đi giao sầu riêng cho khách tại Mỹ. Chuyến đi tưởng chừng đơn giản lại bất ngờ trở thành một tình huống hài hước khi nữ nghệ sĩ hào hứng thử sức với xe mô tô nhưng gặp khó khăn ngay từ lúc lên xe.

Ban đầu, Thúy Nga được nghệ sĩ Tiết Cương chở đi giao hàng. Tuy nhiên, giữa chừng, nữ nghệ sĩ quyết định xuống xe và nhờ một người bạn khác đi mô tô đưa mình đi nhanh hơn. Thế nhưng, chiếc xe có chiều cao vượt quá tầm với khiến cô loay hoay mãi vẫn không thể tự leo lên yên xe được.

Thúy Nga gặp khó khăn khi leo lên xe mô tô.

Trong video, Thúy Nga nhiều lần tìm cách trèo lên chiếc mô tô nhưng bất thành. Sự chênh lệch giữa chiều cao của nữ nghệ sĩ và chiếc xe tạo nên tình huống vừa bất ngờ vừa hài hước. Dù đã cố gắng, cô vẫn không thể lên xe như mong muốn, đành ngậm ngùi quay trở lại với chiếc xe của Tiết Cương.

Đáng chú ý, trong lúc mải mê tìm cách leo lên mô tô, Thúy Nga còn quên mất túi sầu riêng cần giao cho khách. Nữ nghệ sĩ hài hước chia sẻ: “Lý do Thúy Nga ship sầu riêng lâu vậy mà vẫn chưa tới tay khách là đây”. Cô tiếp tục tự trêu bản thân: “Mải mê leo lên xe mà Nga bỏ quên túi sầu riêng ở lại rồi. Kiểu này chắc em giao em cho khách luôn quá cả nhà ơi”.

Tình huống dở khóc dở cười nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người thích thú trước sự duyên dáng và cách Thúy Nga tự tạo tiếng cười từ những sự cố đời thường. Một số bình luận còn hài hước ví von đơn hàng đang bị chậm vì người giao hàng chưa thể lên xe, trong khi những khán giả khác cho biết họ không nhịn được cười trước cảnh nữ nghệ sĩ loay hoay với chiếc mô tô quá cao.

Không ít người cũng bày tỏ sự đồng cảm với Thúy Nga khi cô gặp khó khăn vì vóc dáng nhỏ nhắn. Thay vì biến sự cố thành chuyện nghiêm trọng, nữ nghệ sĩ thoải mái chia sẻ khoảnh khắc vụng về của mình, tạo nên một tiểu phẩm đời thường gần gũi và tự nhiên.

Thúy Nga dưới sự hỗ trợ của 2 người đã lên được xe, nhưng quên mang theo sầu riêng để đi giao.

Thời gian qua, Thúy Nga thường xuyên chia sẻ những hoạt động thường ngày tại Mỹ trên mạng xã hội. Bên cạnh công việc nghệ thuật, nữ nghệ sĩ còn kinh doanh và giao lưu với khán giả qua các video đời sống. Những câu chuyện giản dị, đôi khi có phần trớ trêu như chuyến giao sầu riêng lần này tiếp tục giúp cô mang đến tiếng cười cho người xem.