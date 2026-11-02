Thúy Nga gặp sự cố hy hữu khi viếng nơi yên nghỉ cố nghệ sĩ Chí Tài

Thúy Nga là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, hài kịch và các chương trình giải trí. Bên cạnh cuộc sống tại Mỹ, nữ nghệ sĩ vẫn thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời thường, đặc biệt là tình cảm gắn bó với đồng nghiệp.

Mới đây, Thúy Nga đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc cùng diễn viên Long Đẹp Trai đến viếng nơi yên nghỉ của cố nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ còn tiết lộ một sự cố hy hữu xảy ra trên đường đi khiến nhiều người bất ngờ.

Thúy Nga và diễn viên Long Đẹp Trai đi viếng nơi yên nghỉ của cố nghệ sĩ Chí Tài.

Theo Thúy Nga, đây vốn là con đường cô đã đi nhiều lần để đến thăm người anh thân thiết trong nghề. Thế nhưng, lần này khi đồng hành cùng Long Đẹp Trai, cả hai lại gặp tình huống lạc đường. Câu chuyện được nữ nghệ sĩ kể lại với giọng điệu gần gũi, khiến khoảnh khắc đến viếng cố nghệ sĩ Chí Tài càng nhận được sự chú ý từ khán giả.

"Anh em nghệ sĩ qua Mỹ là thường đến thăm anh Chí Tài. Trước Long Đẹp Trai, Tiết Cương qua Mỹ cũng đến viếng anh Tài", Thúy Nga chia sẻ.

Trong khi đó, Long Đẹp Trai cũng có những tâm sự về thời điểm hay tin Chí Tài đột ngột qua đời. Nam diễn viên cho biết anh từng không thể tin đó là sự thật bởi chỉ ít ngày trước, cả hai vẫn còn gặp gỡ và cùng đi diễn.

"Tôi vừa đi diễn với anh Chí Tài cách đó mấy ngày, nên nghe tin anh mất là không tin, còn nghĩ xạo", Long Đẹp Trai kể lại.

Khoảnh khắc Thúy Nga cùng Long Đẹp Trai đến viếng nơi yên nghỉ của cố nghệ sĩ Chí Tài nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà các nghệ sĩ vẫn dành cho nam nghệ sĩ sau nhiều năm ông qua đời. Nhiều khán giả cũng nhắc lại những đóng góp của Chí Tài và cho rằng hình ảnh các đồng nghiệp thường xuyên ghé thăm phần nào cho thấy tình cảm đặc biệt dành cho cố nghệ sĩ.

Thúy Nga kể về sự cố hy hữu là đi lạc đường trong lúc viếng nơi yên nghỉ của cố nghệ sĩ Chí Tài.

Cố nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời vào năm 2020, khiến đông đảo đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, tiếc thương. Sự ra đi bất ngờ của ông để lại khoảng trống lớn trong lòng những người từng có dịp làm việc, gắn bó và đồng hành cùng nam nghệ sĩ trong suốt nhiều năm.

Đến nay, tên tuổi và những kỷ niệm về Chí Tài vẫn thường xuyên được đồng nghiệp nhắc đến. Nhiều nghệ sĩ Việt khi có dịp sang Mỹ lưu diễn, làm việc hoặc du lịch cũng thu xếp thời gian đến viếng nơi yên nghỉ của ông. Với những người từng thân thiết, đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ một người đồng nghiệp mà còn là cách gìn giữ tình cảm dành cho người anh, người bạn đã gắn bó với mình trong nghề.

Thúy Nga cũng là một trong những nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những kỷ niệm liên quan đến Chí Tài. Qua các câu chuyện được kể lại, có thể thấy dù thời gian đã trôi qua, hình ảnh cố nghệ sĩ vẫn luôn hiện diện trong ký ức của nhiều đồng nghiệp. Chuyến viếng thăm cùng Long Đẹp Trai lần này vì thế không chỉ thu hút sự chú ý bởi tình huống lạc đường hy hữu, mà còn khiến nhiều khán giả xúc động trước tình đồng nghiệp bền chặt dành cho cố nghệ sĩ Chí Tài.