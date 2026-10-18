'Thủy mộng': Người trẻ đưa múa rối nước đến gần công chúng

Tối 17-10, tại Nhà hát Múa rối Việt Nam (Hà Nội), chương trình “Thủy mộng” do nhóm sinh viên ngành Truyền thông Marketing thuộc Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (Đại học Kinh tế Quốc dân) thực hiện, mang đến cách tiếp cận gần gũi với múa rối nước, góp phần kết nối khán giả trẻ với nghệ thuật truyền thống.

Khán giả hào hứng với hoạt động trải nghiệm tô màu con rối trước giờ biểu diễn. Ảnh: Quỳnh Phạm

Chương trình có sự đồng hành, hỗ trợ chuyên môn của Nhà hát Múa rối Việt Nam.

Trước giờ diễn, khán giả tham gia các hoạt động trải nghiệm và đặc biệt thích thú với phần tô màu con rối. Người xem được tự tay lựa chọn màu sắc, hoàn thiện sản phẩm theo cách riêng.

Khán giả Nguyễn Hoài Phương cho biết, chị cùng hai con nhỏ đến sớm để tham gia trải nghiệm. “Các cháu rất hào hứng tô màu nhân vật rối chú Tễu. Tôi thấy hoạt động này giúp khán giả làm quen với tạo hình nhân vật, khơi gợi sự tò mò trước khi thưởng thức chương trình biểu diễn”, chị Phương chia sẻ.

Giới thiệu chương trình với cách tiếp cận sinh động, gợi trí tò mò. Ảnh: Quỳnh Phạm

Phần biểu diễn nghệ thuật là nội dung trung tâm của chương trình, được Nhà hát Múa rối Việt Nam xây dựng riêng cho sự kiện, kết hợp múa rối nước, rối cạn cùng các loại hình nghệ thuật dân gian. Cuối chương trình, khán giả được mời thử điều khiển những chú rối. Qua việc tự tay tạo chuyển động cho nhân vật, người xem hiểu thêm về kỹ thuật biểu diễn và sự khéo léo của người nghệ sĩ.

Theo Ban tổ chức, “Thủy mộng” hướng tới làm mới cách giới thiệu múa rối nước, tạo không gian thưởng thức gần gũi với người trẻ. Thông qua các hoạt động tương tác, dự án mong muốn kết nối nghệ sĩ với công chúng, khuyến khích khán giả trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm nghệ thuật truyền thống.

Việc bố trí hoạt động trải nghiệm cả trước và sau buổi diễn tạo sự kết nối xuyên suốt cho chương trình. Qua đó, những kiến thức về nghệ thuật truyền thống được tiếp nhận bằng quan sát và thực hành.

Tiết mục biểu diễn trong chương trình "Thủy mộng". Ảnh: Quỳnh Phạm

Nhận xét về dự án, NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam bày tỏ ấn tượng trước tinh thần năng động, sáng tạo của các sinh viên. Theo ông, trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống đứng trước quá nhiều thách thức trong việc thu hút khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, chính các thành viên trẻ tuổi của dự án đã chủ động mang nghệ thuật múa rối đến gần hơn với những người cùng thế hệ.

Với “Thủy mộng”, các sinh viên vận dụng kiến thức truyền thông vào tổ chức sự kiện văn hóa, từ giới thiệu chương trình đến thiết kế các hoạt động tương tác. Sự phối hợp với Nhà hát Múa rối Việt Nam giúp các sinh viên hiện thực hóa ý tưởng, tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận nghệ thuật truyền thống.

Kết hợp biểu diễn với trải nghiệm, chương trình góp phần đưa múa rối nước đến gần hơn với khán giả, đồng thời cho thấy vai trò chủ động của người trẻ trong gìn giữ, lan tỏa văn hóa dân tộc.