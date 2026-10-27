“Thủy lôi” năm xưa, quả ngọt hôm nay

Những vườn bưởi bạt ngàn, xanh ngút tầm mắt là minh chứng sống động cho sự mở rộng quy mô diện tích trồng bưởi tại vùng đất Đoan Hùng hôm nay.

Những chùm bưởi chín vàng mọng trĩu cành, vẽ nên bức tranh nông thôn mới thanh bình và ấm no.

Người trồng bưởi tỉ mẩn chăm chút từng chùm quả, gửi gắm vào đó bao giọt mồ hôi và niềm hy vọng về một vụ mùa bội thu.

Bàn tay nâng niu, gói trọn niềm hy vọng về một mùa quả ngọt.

Trong các hợp tác xã, công đoạn sơ chế, phân loại bưởi được thực hiện chuyên nghiệp, cẩn trọng, bảo đảm chất lượng đồng đều trước khi đưa ra thị trường.

Bưởi Đoan Hùng xuất hiện trong nhiều sự kiện, trở thành nét văn hóa ẩm thực tiêu biểu của địa phương.

Nông dân thử nghiệm các loại bưởi giống mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Niềm vui được mùa.

Với ứng dụng của khoa học công nghệ, bưởi Đoan Hùng và các phụ phẩm còn được chế biến sâu thành nhiều sản phẩm đa dạng như mứt bưởi, trà bưởi, tinh dầu bưởi..., góp mặt tại các gian hàng nông sản để vươn ra thị trường rộng lớn.