Thùy Linh tiếp tục thống trị cầu lông quốc nội

Cuộc đối đầu tái hiện chung kết năm 2025, nhưng lần này Thùy Linh thể hiện sự vượt trội về phong độ và thể lực. Tay vợt hạng 28 thế giới nhanh chóng kiểm soát thế trận, trong khi đàn chị Vũ Thị Trang, hiện xếp dưới cô 57 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, gặp nhiều khó khăn trước những pha cầu biến hóa.

Thuỳ Linh không có đối thủ ở giải quốc nội

Ở set đầu, hai tay vợt giằng co đến tỷ số 6-6. Sau đó, Thùy Linh tăng tốc, tạo khoảng cách và giành chiến thắng 21-11.

Sang set 2, tay vợt 29 tuổi tiếp tục áp đảo bằng những đường cầu đa dạng, buộc đối thủ 34 tuổi phải di chuyển liên tục và mắc nhiều lỗi. Thùy Linh khép lại trận đấu với chiến thắng 21-8, qua đó đăng quang thuyết phục.

Đây là danh hiệu thứ 9 liên tiếp của Thùy Linh tại giải đấu, tính từ năm 2018 đến 2026, tiếp tục khẳng định sự ổn định và vị thế số 1 của cô ở đấu trường quốc nội.

Trước đó, Thùy Linh cũng từng ngược dòng đánh bại Vũ Thị Trang tại chung kết Giải cầu lông các câu lạc bộ quốc gia hồi tháng 5.2026.

Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 25.10, quy tụ 150 tay vợt thuộc 14 tỉnh, thành phố, tranh tài ở 5 nội dung.

Ở đơn nam, Nguyễn Hải Đăng (TP.HCM) vượt qua Phan Phúc Thịnh để giành chức vô địch. Đôi nam Đình Hoàng/Đình Mạnh (Lâm Đồng), đôi nữ Bích Phương/Vũ Chinh (Hà Nội) và đôi nam nữ Văn Trường/Bích Phương (Hà Nội) cũng lần lượt đăng quang sau các trận chung kết.