Thùy Linh ngược dòng đánh bại đối thủ 'kỵ giơ' tại Arctic Open 2026

Yeo Jia Min được xem là đối thủ “kỵ giơ” của Thùy Linh khi chiếm ưu thế rõ rệt trong 6 lần gặp nhau trước đó, với 5 chiến thắng. Vì vậy, việc vượt qua tay vợt Singapore mang ý nghĩa đáng kể, nhất là khi Thùy Linh phải thi đấu trong thế bám đuổi ở phần lớn trận đấu.

Thuỳ Linh có khởi đầu thuận lợi trong chuyến du đấu châu Âu

Ở set đầu, Thùy Linh nhập cuộc chưa tốt và bị dẫn 3-7. Tay vợt sinh năm 1997 nhanh chóng điều chỉnh, tận dụng những pha tấn công dọc dây và gài cầu sát lưới để cân bằng 10-10, rồi vượt lên 13-11.

Tuy nhiên, Yeo Jia Min thi đấu lì lợm ở thời điểm quyết định, đưa trận đấu trở lại thế có lợi và thắng 21-19.

Thùy Linh tiếp tục bị dẫn 3-6 ở game 2 nhưng kiên trì bám đuổi. Sau khi dẫn 11-10 ở quãng nghỉ, cô có thời điểm bị đối thủ vượt lên 16-19.

Không buông xuôi, tay vợt Việt Nam liên tiếp ghi điểm, san bằng 19-19 rồi tận dụng sai lầm của Yeo Jia Min để thắng 21-19.

Bước vào game quyết định, Thùy Linh một lần nữa bị dẫn 3-6 nhưng nhanh chóng gỡ hòa 6-6. Sau thời điểm giằng co, cô phát huy khả năng điều cầu và xử lý sát lưới để dẫn 11-10, rồi nới cách biệt lên 18-14.

Duy trì sự chắc chắn ở những pha cầu quan trọng, Thùy Linh chạm mốc 20-14 và kết thúc game với chiến thắng 21-15, hoàn tất màn ngược dòng.

Tại vòng 2, Thùy Linh sẽ chạm trán hạt giống số 8 của giải là Mia Blichfeldt (Đan Mạch).