Thùy Linh ngược dòng đánh bại đối thủ 'kỵ giơ' tại Arctic Open 2026
Ngày 7.10, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh có màn khởi đầu ấn tượng tại Giải cầu lông Arctic Open 2026 - giải đấu thuộc cấp độ BWF World Tour Super 500 đang diễn ra ở Phần Lan khi ngược dòng đánh bại Yeo Jia Min (Singapore) sau 3 set với các điểm số 19-21, 21-19, 21-15.
Yeo Jia Min được xem là đối thủ “kỵ giơ” của Thùy Linh khi chiếm ưu thế rõ rệt trong 6 lần gặp nhau trước đó, với 5 chiến thắng. Vì vậy, việc vượt qua tay vợt Singapore mang ý nghĩa đáng kể, nhất là khi Thùy Linh phải thi đấu trong thế bám đuổi ở phần lớn trận đấu.
Ở set đầu, Thùy Linh nhập cuộc chưa tốt và bị dẫn 3-7. Tay vợt sinh năm 1997 nhanh chóng điều chỉnh, tận dụng những pha tấn công dọc dây và gài cầu sát lưới để cân bằng 10-10, rồi vượt lên 13-11.
Tuy nhiên, Yeo Jia Min thi đấu lì lợm ở thời điểm quyết định, đưa trận đấu trở lại thế có lợi và thắng 21-19.
Thùy Linh tiếp tục bị dẫn 3-6 ở game 2 nhưng kiên trì bám đuổi. Sau khi dẫn 11-10 ở quãng nghỉ, cô có thời điểm bị đối thủ vượt lên 16-19.
Không buông xuôi, tay vợt Việt Nam liên tiếp ghi điểm, san bằng 19-19 rồi tận dụng sai lầm của Yeo Jia Min để thắng 21-19.
Bước vào game quyết định, Thùy Linh một lần nữa bị dẫn 3-6 nhưng nhanh chóng gỡ hòa 6-6. Sau thời điểm giằng co, cô phát huy khả năng điều cầu và xử lý sát lưới để dẫn 11-10, rồi nới cách biệt lên 18-14.
Duy trì sự chắc chắn ở những pha cầu quan trọng, Thùy Linh chạm mốc 20-14 và kết thúc game với chiến thắng 21-15, hoàn tất màn ngược dòng.
Tại vòng 2, Thùy Linh sẽ chạm trán hạt giống số 8 của giải là Mia Blichfeldt (Đan Mạch).
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/thuy-linh-nguoc-dong-danh-bai-doi-thu-ky-gio-tai-arctic-open-2026-272213.html