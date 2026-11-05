Thùy Dương và hành trình đến với “Quốc hội trẻ em”

Năm 2024, khi theo dõi Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ hai, Đào Vũ Thùy Dương ấn tượng với hình ảnh các anh, chị đại biểu tự tin trình bày quan điểm, trao đổi về những vấn đề liên quan đến trẻ em. Khi ấy, Thùy Dương đang đảm nhận vai trò Liên đội trưởng, Trường Tiểu học số 2 Phố Lu, xã Bảo Thắng. Hình ảnh những đại biểu trẻ đã khơi lên trong em mong muốn một ngày được đứng tại nghị trường, được nói lên suy nghĩ của mình trước những vấn đề mà trẻ em quan tâm.

“Lúc đó, em thấy các anh chị rất giỏi, tự tin và có thể nói lên suy nghĩ của mình trước nhiều người. Em đã tự nhủ mình sẽ cố gắng tham gia nhiều hoạt động Đội, biết đâu sau này mình cũng có cơ hội được tham gia phiên họp như các anh chị”, Thùy Dương chia sẻ.

Em Đào Vũ Thùy Dương hiện là học sinh lớp 7A1, Trường THCS Phố Lu, xã Bảo Thắng.

Ước mơ đó dần trở thành mục tiêu để Thùy Dương nỗ lực trong học tập và hoạt động Đội. Nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, em từng giành giải Nhất Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh và giải Nhất môn Toán cấp trường năm học 2025 - 2026. Cô giáo Mã Thị Thu Hằng - giáo viên chủ nhiệm lớp 7A1, đồng thời cũng là giáo viên bộ môn Toán cho biết, Toán là môn học thế mạnh của Dương, bởi em có khả năng tư duy tốt và tiếp thu kiến thức nhanh.

Bên cạnh việc học, Dương tiếp tục đảm nhận vai trò Liên đội trưởng Trường THCS Phố Lu, tham gia các hoạt động tập thể và trở thành thành viên Hội đồng Trẻ em tỉnh Lào Cai năm 2026. Những trải nghiệm này giúp em rèn luyện khả năng tổ chức hoạt động, giao tiếp và bày tỏ quan điểm về các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Thùy Dương năng nổ, tích cực trong vai trò Liên đội trưởng, dẫn dắt các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tại nhà trường.

Cô Hoàng Diệu Lê - giáo viên Trường THCS Phố Lu đã đồng hành cùng Thùy Dương từ khi em còn là Liên đội trưởng ở bậc tiểu học qua nhiều hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi. Theo cô Lê, Dương có khả năng dẫn dắt tập thể, giao tiếp chững chạc và tư duy tốt. Đây là những yếu tố khiến cô tin tưởng, định hướng em tham gia tuyển chọn đại biểu dự Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ ba.

Cô giáo Hoàng Diệu Lê cho biết: “Trong các hoạt động của Liên đội, Dương thể hiện rõ khả năng tổ chức, hướng dẫn các bạn thực hiện công việc và có chính kiến. Khi em tham gia tuyển chọn đại biểu, cô trò đã cùng tìm hiểu những vấn đề liên quan đến trẻ em để em bổ sung kiến thức, chuẩn bị tốt hơn cho các vòng phỏng vấn".

Để trở thành đại biểu chính thức, sau khi vượt qua vòng xét hồ sơ, Thùy Dương phải trải qua vòng phỏng vấn cấp tỉnh, sau đó tiếp tục tham gia vòng tuyển chọn do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức. Ở vòng đầu, các câu hỏi được đưa ra theo những chủ đề ngẫu nhiên, đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức và khả năng ứng biến. Vòng phỏng vấn cấp Trung ương là thử thách tiếp theo, quyết định những ứng viên nào được lựa chọn làm đại biểu chính thức.

Thùy Dương cùng cô giáo Hoàng Diệu Lê chuẩn bị nội dung tham dự Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ ba, năm 2026.

Tại vòng phỏng vấn, Thùy Dương được hỏi về những việc đã thực hiện và cách xây dựng, phát triển hoạt động của Liên đội. Đây cũng là dịp để Dương nhìn lại những trải nghiệm của bản thân, từ đó thể hiện sự hiểu biết và tinh thần trách nhiệm với vai trò mình đang đảm nhận. Thùy Dương nhớ lại, vòng phỏng vấn cấp Trung ương khiến em áp lực nhất.

“Sau vòng phỏng vấn của tỉnh, em nghĩ mình đã trở thành đại biểu, nhưng sau đó lại có thêm vòng phỏng vấn của Hội đồng Đội Trung ương. Vòng này quyết định có được tham dự “Quốc hội trẻ em” hay không nên em khá áp lực”, Thùy Dương chia sẻ.

Theo cô Hoàng Diệu Lê, điểm đáng chú ý trong đợt tuyển chọn năm nay là các ứng viên phải trải qua 2 vòng phỏng vấn, từ cấp tỉnh đến cấp Trung ương. Ở vòng đầu, thí sinh không được biết trước chủ đề câu hỏi, đòi hỏi phải có kiến thức và khả năng ứng biến. Sau khi vượt qua vòng này, các em tiếp tục tham gia phỏng vấn trực tiếp với Hội đồng Đội Trung ương để được lựa chọn làm đại biểu chính thức.

Khi biết mình trở thành 1 trong 9 đại biểu đại diện tỉnh tham dự Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ ba, năm 2026, Dương rất vui và tự hào. Em hiểu rằng mình sẽ có cơ hội chia sẻ những mối quan tâm của thiếu nhi Lào Cai, nhất là những khó khăn trong học tập và sinh hoạt ở các địa bàn còn nhiều thiếu thốn.

Trong quá trình tìm hiểu, Dương đặc biệt quan tâm đến điều kiện học tập của học sinh ở những địa bàn còn khó khăn. Em biết có những bạn phải dậy từ 4 - 5 giờ sáng, vượt đồi, lội suối để đến trường, có bạn chưa có đủ sách vở phục vụ việc học… Những trở ngại này khiến Dương mong muốn các vấn đề về cơ sở vật chất và điều kiện đến trường được quan tâm, thảo luận tại phiên họp.

Ngày 14 và 15/11 tới đây, Thùy Dương sẽ tham dự Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ ba, năm 2026 tại Hà Nội. Đây là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của cô học trò lớp 7, đồng thời là cơ hội để em tích lũy thêm trải nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và chuyển tải những mối quan tâm của trẻ em Lào Cai đến diễn đàn chung