Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) sắp chi hơn 236 tỷ đồng trả cổ tức dù lợi nhuận quý III giảm sâu

VSH sắp chi hơn 236 tỷ đồng cổ tức

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã ck: VSH) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt cho cổ đông.

Theo nghị quyết vừa được công bố, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 16/11/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30/11/2026.

Với hơn 236,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VSH dự kiến phải chi hơn 236,2 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng cổ tức này. Trong cơ cấu cổ đông của VSH, Công ty TNHH Năng lượng REE, công ty con của CTCP Cơ Điện Lạnh (mã ck: REE), hiện là cổ đông lớn nhất.

Tính đến ngày 30/6/2026, Năng lượng REE nắm giữ 52,58% vốn điều lệ của Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, tương đương hơn 124,2 triệu cổ phiếu VSH. Với tỷ lệ sở hữu này, doanh nghiệp dự kiến thu về hơn 124,2 tỷ đồng cổ tức.

Một cổ đông lớn khác là Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (mã ck: PGV), đang sở hữu 30,55% vốn điều lệ VSH, tương đương gần 72,2 triệu cổ phiếu. Theo đó, PGV dự kiến nhận gần 72,2 tỷ đồng từ đợt phân phối lợi nhuận lần này.

Trước đó, ngày 8/9/2026, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã chi gần 354,4 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2026 đợt 1 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.500 đồng.

Tính cả hai đợt, tổng tỷ lệ cổ tức tạm ứng năm 2026 của VSH đạt 25% bằng tiền mặt, tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu.

Lợi nhuận quý III giảm gần 43% do ảnh hưởng của El Nino

Trái ngược với kế hoạch chi trả cổ tức, hoạt động kinh doanh trong quý III/2026 của Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh ghi nhận sự suy giảm ở nhiều chỉ tiêu.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, VSH ghi nhận doanh thu thuần hơn 419 tỷ đồng, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Ban lãnh đạo doanh nghiệp giải thích nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino khiến lưu lượng nước đổ về các hồ thủy điện Vĩnh Sơn, Sông Hinh và Thượng Kon Tum sụt giảm nghiêm trọng. Hệ quả trực tiếp là sản lượng điện thương phẩm của công ty giảm gần 44% so với cùng kỳ.

Trong khi doanh thu lao dốc, giá vốn hàng bán chỉ ghi nhận mức giảm 13%, lùi về mức 227 tỷ đồng. Việc giá vốn giảm chậm hơn doanh thu đã khiến lợi nhuận gộp trong quý 3/2026 của công ty sụt giảm 35%, chỉ còn 192 tỷ đồng.

Ở hoạt động tài chính, doanh nghiệp ghi nhận gần 13,5 tỷ đồng doanh thu, gấp 2,2 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ khoản lãi tiền gửi gia tăng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm nhẹ xuống còn 49 tỷ đồng.

Dù doanh thu tài chính cải thiện và chi phí tài chính giảm, các yếu tố này không đủ bù đắp mức suy giảm từ hoạt động sản xuất điện. Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh báo lãi sau thuế hơn 120,8 tỷ đồng trong quý III/2026, giảm 42,8% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù kết quả kinh doanh quý III giảm mạnh, bức tranh tài chính lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của VSH ghi nhận mức suy giảm thấp hơn. Cụ thể, doanh thu thuần 9 tháng đạt hơn 1.613,3 tỷ đồng, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 628,2 tỷ đồng, giảm 2,8% so với 9 tháng đầu năm trước.

Năm 2026, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 583,8 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau ba quý, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 107,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm, tương đương vượt 7,6% chỉ tiêu đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VSH đạt gần 7.716,4 tỷ đồng, giảm 5,6% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tài sản cố định tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị hơn 6.493,1 tỷ đồng, tương đương 84,1% tổng tài sản.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận gần 579,7 tỷ đồng, chiếm khoảng 7,5% tổng tài sản.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 11%, lùi xuống mức hơn 2.850 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn ghi nhận gần 506 tỷ đồng, tăng 18%, riêng khoản nợ vay ngắn hạn đạt hơn 239 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với đầu kỳ. Ở chiều ngược lại, nợ vay dài hạn của công ty giảm 17%, lùi về mức hơn 2.100 tỷ đồng.