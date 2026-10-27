Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH): Lợi nhuận quý III/2026 giảm gần 43% do tác động từ El Niño

Sản lượng điện giảm mạnh, lợi nhuận quý III lao dốc

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2026, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH) ghi nhận doanh thu thuần đạt 419 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán điện đạt gần 418,8 tỷ đồng, tiếp tục đóng góp gần như toàn bộ doanh thu của doanh nghiệp.

Giá vốn hàng bán giảm xuống còn 227 tỷ đồng, nhưng mức tiết giảm này không đủ bù đắp đà suy giảm doanh thu. Theo đó, lợi nhuận gộp đạt gần 192 tỷ đồng, giảm 34,6% so với mức 293,6 tỷ đồng của quý III/2025. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp xuống còn 45,8%.

Trong quý III/2026, các khoản chi phí của VSH gần như đi ngang so với cùng kỳ. Cụ thể, chi phí tài chính ghi nhận 49 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 13,4 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2026, lợi nhuận trước thuế của VSH sụt giảm gần 38% xuống còn khoảng 142 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 42,81% về mức khoảng 120 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh theo quý của VSH.

Giải trình về kết quả kinh doanh, VSH cho biết hiện tượng El Niño đã khiến lưu lượng nước về các hồ chứa giảm mạnh trong quý III/2026, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng điện thương phẩm.

Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm đạt 313,99 triệu kWh, giảm 245,95 triệu kWh, tương ứng 43,92% so với cùng kỳ; doanh thu sản xuất điện đạt 419 tỷ đồng, giảm 136,99 tỷ đồng, tương đương 24,64%. Trong khi đó, chi phí sản xuất điện giảm xuống 240,48 tỷ đồng, chủ yếu gồm thuế và phí phát sinh theo sản lượng.

Do doanh thu giảm mạnh hơn chi phí, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất điện giảm còn 178,53 tỷ đồng, tương ứng 36,36% so với quý III/2025.

Ở chiều ngược lại, hoạt động tài chính ghi nhận diễn biến tích cực với lợi nhuận tăng 7,74 tỷ đồng (tăng 17,89% so với quý III/2025), chủ yếu nhờ doanh thu tài chính đạt 13,48 tỷ đồng, tăng 115% chủ yếu đến từ các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Đã thực hiện khoảng 86% mục tiêu doanh thu

Theo phân tích của Mirae Asset, sản lượng điện của VSH trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.398 triệu kWh, giảm 18% so với cùng kỳ và tương đương 61% dự báo cả năm. Sản lượng thực hiện thấp đang tạo áp lực lên triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp trong quý IV.

Dù vậy, giá bán điện bình quân (ASP) tăng 17% so với cùng kỳ, lên 1.154 đồng/kWh, góp phần hạn chế tác động tiêu cực từ sản lượng suy giảm. Nhờ đó, doanh thu thuần lũy kế đạt 1.613 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 76% dự báo doanh thu năm 2026.

Biên lợi nhuận gộp đạt 53,8%. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 828 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 77% dự báo cả năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 712 tỷ đồng, giảm khoảng 1%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 628 tỷ đồng, giảm 3% và tương đương khoảng 78% dự báo lợi nhuận năm của Mirae Asset.

So với kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2026 thông qua, VSH đã thực hiện khoảng 86% mục tiêu doanh thu và vượt gần 8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm chỉ sau 9 tháng.

Tuy nhiên, Mirae Asset đánh giá tình hình thủy văn bất lợi tiếp tục hạn chế dư địa tăng trưởng của VSH trong quý IV/2026. Với sản lượng điện lũy kế mới đạt 61% dự báo cả năm, khả năng bù đắp phần thiếu hụt sản lượng bằng mức giá bán điện bình quân cao hơn vẫn là thách thức đáng kể. Đơn vị phân tích cho biết đang xem xét điều chỉnh mô hình dự báo đối với doanh nghiệp.

Nguồn Mirea Asset

Tổng tài sản giảm, dư nợ vay tài chính hơn 2.385 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VSH đạt 7.716 tỷ đồng, giảm 5,5% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 68 tỷ đồng lên 181 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng 43%, lên gần 580 tỷ đồng.

Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 691 tỷ đồng xuống gần 328 tỷ đồng. Hàng tồn kho đạt gần 117 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm 11%, xuống gần 2.853 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay tài chính đạt khoảng 2.385 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn hơn 239 tỷ đồng, tăng hơn hai lần so với đầu năm; nợ vay dài hạn hơn 2.145 tỷ đồng, giảm 17%.

Các khoản vay dài hạn chủ yếu phục vụ đầu tư xây dựng Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum, theo các thỏa thuận tài trợ với BIDV và Vietcombank. Tài sản bảo đảm gồm quyền sử dụng đất, máy móc, thiết bị, tài sản hình thành từ dự án và một phần tài sản cố định tại Nhà máy Thủy điện Sông Hinh.

Bên cạnh đó, VSH có khoản vay tái cấu trúc vốn đầu tư Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum, được bảo đảm bằng 15 triệu cổ phiếu VSH thuộc sở hữu của Công ty TNHH Năng lượng REE.

Doanh nghiệp cũng còn khoản vay đầu tư Nhà máy Thủy điện Sông Hinh từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Quỹ Phát triển Bắc Âu (NDF), được chuyển giao khi cổ phần hóa. Khoản vay không chịu lãi suất nhưng phát sinh phí quản lý vốn và phí dịch vụ.