Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH): Lãi quý 3 giảm sâu vì El Nino, doanh nghiệp vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm

Lợi nhuận quý 3 sụt giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực từ El Nino

Báo cáo tài chính quý 3/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh cho thấy doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 419 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Ban lãnh đạo doanh nghiệp giải thích nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino khiến lưu lượng nước đổ về các hồ thủy điện Vĩnh Sơn, Sông Hinh và Thượng Kon Tum sụt giảm nghiêm trọng. Hệ quả trực tiếp là sản lượng điện thương phẩm của công ty giảm gần 44% so với cùng kỳ.

Trong khi doanh thu lao dốc, giá vốn hàng bán chỉ ghi nhận mức giảm 13%, lùi về mức 227 tỷ đồng. Đặc thù của ngành thủy điện là chi phí khấu hao tài sản cố định chiếm tỷ trọng rất lớn, do đó giá vốn không biến động đồng pha với sản lượng điện phát ra. Việc giá vốn giảm chậm hơn doanh thu đã khiến lợi nhuận gộp trong quý 3/2026 của công ty sụt giảm 35%, chỉ còn 192 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó cũng bị thu hẹp đáng kể từ mức 53% của cùng kỳ năm trước xuống còn 46%.

Điểm sáng hiếm hoi trong quý vừa qua đến từ hoạt động tài chính khi doanh thu mảng này đạt 13 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần cùng kỳ nhờ sự gia tăng của khoản lãi tiền gửi. Các khoản chi phí hoạt động không có nhiều biến động bất ngờ khi chi phí tài chính ghi nhận 49 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang ở mức 13 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản chi phí, Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh báo lãi ròng 121 tỷ đồng trong quý 3/2026, giảm 43% so với cùng kỳ.

Tuy kết quả kinh doanh quý 3 đi lùi, bức tranh tài chính lũy kế của doanh nghiệp vẫn duy trì được sự ổn định nhờ kết quả ấn tượng đạt được trong nửa đầu năm. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.613 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% và lợi nhuận ròng đạt 628 tỷ đồng, lùi 3% so với cùng kỳ. Đối chiếu với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua, công ty đã thực hiện được 86% mục tiêu doanh thu và chính thức vượt gần 8% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Lượng tiền mặt tăng vọt, doanh nghiệp tích cực trả nợ vay dài hạn

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến cuối quý 3/2026, tổng tài sản của Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh đạt mức hơn 7.700 tỷ đồng, giảm 6% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản tập trung chủ yếu vào tài sản cố định hữu hình là các nhà máy thủy điện với giá trị còn lại đạt 6.500 tỷ đồng, chiếm hơn 84% tổng tài sản. Trong khi đó, tài sản ngắn hạn giảm nhẹ, ghi nhận ở mức 1.200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng lượng tiền mặt và tiền gửi của doanh nghiệp ghi nhận mức tăng vọt gần 61%, vươn lên 761 tỷ đồng. Sự dồi dào về thanh khoản này xuất phát từ việc công ty đã thu hồi được công nợ, thể hiện qua việc khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh hơn 52%, lùi về mức 320 tỷ đồng. Cụ thể, khoản phải thu lớn nhất từ Công ty Mua bán điện EPTC thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã giảm hơn một nửa so với đầu năm.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 11%, lùi xuống mức hơn 2.850 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn ghi nhận gần 506 tỷ đồng, tăng 18%, riêng khoản nợ vay ngắn hạn đạt hơn 239 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với đầu kỳ. Ở chiều ngược lại, nợ vay dài hạn của công ty giảm 17%, lùi về mức hơn 2.100 tỷ đồng. Sự sụt giảm của khoản mục nợ dài hạn cho thấy doanh nghiệp đang tích cực sử dụng dòng tiền thặng dư để thanh toán nợ gốc cho các ngân hàng, chủ yếu là các khoản vay liên quan đến dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.