Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) báo lãi giảm hơn 43% trong quý III/2026

Lãi quý III VSH giảm 43,1% xuống còn 120,8 tỷ đồng

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh (mã: VSH) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm2026. Trong kỳ, VSH ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 419 tỷ đồng, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm trước, giá vốn hàng bán giảm 13,3% xuống 227 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận gộp của VSH đạt 191,9 tỷ đồng, giảm 34,8% so với năm trước.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của VSH đạt 13,4 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước, nhưng chi phí tài chính đạt 49 tỷ đồng, chỉ giảm hơn 500 triệu, trong đó chi phí đi vay đạt 47,4 tỷ đồng giảm hơn 1,3 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ hơn 300 triệu. Dù thu nhập tài chính tăng gấp đôi nhưng chi phí đi vay và quản lý doanh nghiệp đều rất cao, dẫn đến lời nhuận thuần từ hoạt động giảm hơn 39,7% so với kỳ trước, giảm xuống còn 142,9 tỷ đồng.

Chi phí khác của VSH ghi nhận hơn 1,4 tỷ đồng, giảm 73,9% so với kỳ trước. Dù đã giảm rất nhiều so với kỳ trước, chi phí khác của VSH vẫn cao hơn rất nhiều so với thu nhập khác khi chỉ đạt 125,6 triệu đồng, qua đó lợi nhuận khác của VSH ghi nhận lỗ 1,3 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 141,6 tỷ đồng, giảm hơn 38,9% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận sau thuế của VSH ghi nhận đạt 120,8 tỷ đồng, giảm 43,1% trong đó toàn bộ lợi nhuận này là lợi nhuận của công ty mẹ.

Báo cáo tình hình kết quả kinh doanh của VSH.

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này của VSH, doanh thu thuần của VSH ghi nhận đạt 1.613,3 tỷ đồng, giảm 4,1% so với năm trước, lợi nhuận gộp giảm 3,7% xuống 866,5 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 713,6 tỷ đồng, giảm hơn 16 tỷ đồng so với năm trước.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của VSH đạt 712,1 tỷ đồng, giảm hơn 7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 628,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với năm 2025.

Tiền và tương đương tiền tăng hơn 166%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của VSH, tổng tài sản của VSH tại ngày 30/9/2026 ghi nhận đạt hơn 7.716,3 tỷ đồng, giảm 5,5% so với đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn đạt 1.205,7 tỷ đồng, giảm 4,8%.

Cụ thể đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 579,6 tỷ đồng, tăng hơn 42,9% so với đầu năm, và toàn bộ khoản này đều là VSH ghi nhận trong đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng đạt 564,9 tỷ đồng, tăng 43,2% so với đầu năm, tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng đạt 3 tỷ đồng, lãi tiền gửi dự thu đạt 11,7 tỷ đồng, tăng khoảng 4,4%. Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng là khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc tại các ngân hàng thương mại và được hưởng lãi suất từ 4,5% đến 9,3%/năm. Hàng tồn kho tăng 13,7% lên 116,8 tỷ đồng, trong đó toàn là thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế.

Phải thu ngắn hạn giảm mạnh, khoảng 52,6% xuống 327,7 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 320,4 tỷ đồng, giảm 52,3 tỷ đồng, trả trước cho ngắn bán ngắn hạn đạt 9,8 tỷ đồng, giảm 65,1% so với đầu kỳ trong khi phải thu ngắn hạn khác đạt 6,6 tỷ đồng, tăng rất nhiều trong khi đầu năm chỉ đạt 230,6 triệu đồng.

Cuối cùng, về tiền và tương đương tiền, tại báo cáo tình hình tài chính hợp nhất, VSH ghi nhận khoản mục này đạt 181,3 tỷ đồng, tăng 166% so với đầu năm. Trong đó tiền đạt 14,8 tỷ đồng, tăng khoảng 300% so, các khoản tương đương tiền đạt 166,4 tỷ đồng, tăng hơn 159%. Theo thuyết minh, tiền mặt đạt khoảng 56,8 triệu đồng, tăng 5,6%, tiền gửi ngân hàng đạt 14,8 tỷ đồng, tăng 3,1%. Và khoản tiền gửi này là khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc từ 3 tháng trở xuống tại ngân hàng thương mại và được hưởng lãi suất 4,75%/năm. Tương đương tiền đạt khoảng 166,3 tỷ đồng cuối kỳ trong đó đầu kỳ đạt khoảng 64,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, tại ngày 30/9/2026, VSH ghi nhận tài sản dài hạn đạt 6.510,6 tỷ đồng, giảm 5,6% so với đầu kỳ. Trong đó tài sản cố định đạt 6.493,1 tỷ đồng, giảm 1,3%. Tài sản dở dang dài hạn ghi nhận đạt 5,07 tỷ đồng, tăng 9,8%, tài sản dài hạn khác đạt 12,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,1%.

Nợ vay hơn 2.380 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của VSH ghi nhận hơn 2.852,6 tỷ đồng, giảm 11,4% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 505,6 tỷ đồng, tăng 18,5%; nợ dài hạn đạt 2.347,1 tỷ đồng, giảm 16%.

Đáng chú ý, tổng dư nợ vay của VSH đạt hơn 2.384,4 tỷ đồng, giảm khoảng 320,5 tỷ đồng so với mức 2.704,9 tỷ đồng đầu năm, tương ứng giảm 11,8%.

Cụ thể, vay nợ ngắn hạn 239,1 tỷ đồng, tăng 113,7% so với đầu năm. Ngược lại, vay nợ dài hạn giảm 17,3%, xuống còn 2.145,3 tỷ đồng. Như vậy, dù tổng dư nợ vay có xu hướng thu hẹp, cơ cấu nợ của VSH đang có sự dịch chuyển khi dư nợ ngắn hạn tăng đáng kể, trong khi dư nợ dài hạn giảm.

Ngoài ra, tại thời điểm cuối quý III/2026, VSH ghi nhận khoản phải trả dài hạn khác 201,7 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn 132,3 tỷ đồng; quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,7 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của VSH ghi nhận đạt 4.863,7 tỷ động, giảm nhẹ 1,7% so với đầu kỳ, trong đó sự suy giảm nhẹ do khoản mục lợi nhuận chưa phân phối, ghi nhận đạt 2.111 tỷ đồng, giảm 3,9%. Các khoản mục còn lại không thay đổi trong kỳ.

Đối với nghiệp vụ với các bên liên quan, VSH ghi nhận doanh thu bán điện cho Tập đoàn Điện Lực Việt Nam ghi nhận đạt 418,7 tỷ đồng, tăng 24,6% so cùng kỳ năm trước, VSH cũng thanh toán cổ tức cho Công ty TNHH Năng lượng REE và tổng công ty phát điện 3-CTCP đạt lần lượt 186,3 tỷ đồng và 108,2 tỷ đồng, đều tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cũng có ghi nhận khoản mục phải thu ngắn hạn khách hàng đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt 320,1 tỷ đồng, 52,3% so với đầu năm. Phải thu ngắn hạn khách hàng đối với Công ty CP GE tây nguyên không ghi nhận trong kỳ này trong khi đầu năm đạt 108 triệu đồng.