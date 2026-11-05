Thủy điện Trung Sơn trao tặng hỗ trợ Quỹ khuyến học, khuyến tài xã Trung Sơn

Đây là hành động thiết thực giàu tính nhân văn của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) góp phần động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã địa phương phát huy tinh thần hiếu học vươn lên trong học tập, qua đó lan tỏa nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Tham dự buổi trao tặng, về phía Thủy điện Trung Sơn gồm có ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty; lãnh đạo các phòng, phân xưởng vận hành và đại diện Đoàn Thanh niên. Về phía địa phương gồm có bà Hà Thị Nga - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Sơn; đại diện các ban ngành, đoàn thể xã Trung Sơn.

Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (thứ 5 từ phải sang trái) đại diện Đơn vị trao tặng ủng hộ cho Quỹ khuyến học, khuyến tài xã Trung Sơn,tỉnh Thanh Hóa.

Thực tế xã Trung Sơn là địa phương còn nhiều khó khăn, trong đó có những hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế hạn chế, cần sự chung tay của cộng đồng nhằm tạo thêm điều kiện về học tập, rèn luyện và phát triển tại đây. Trong bối cảnh đó, việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài có ý nghĩa thiết thực. Nguồn kinh phí từ quỹ sẽ góp phần hỗ trợ các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên, khen thưởng những học sinh có thành tích tốt trong học tập; khuyến khích các em nuôi dưỡng ước mơ, phát huy ý chí vượt khó và không ngừng nỗ lực vươn lên.

Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn phát biểu tại sư kiện.

Theo đó hưởng ứng lời kêu gọi của địa phương về việc chung tay xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn đã trao tặng số tiền 30.000.000 đồng nhằm góp phần bổ sung nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục tại xã Trung Sơn, đồng thời thể hiện sự sẻ chia, gắn bó của doanh nghiệp với địa bàn đóng chân, góp phần chung tay hỗ trợ công tác giáo dục và động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội, sự chung tay của doanh nghiệp với cộng đồng đối và thế hệ trẻ, tương lai của đất nước.

Thông qua hoạt động này, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn tiếp tục góp phần chăm lo đời sống xã hội tại địa phương, khuyến khích tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên của học sinh tại xã Trung Sơn hướng tới xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.