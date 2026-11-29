Toàn cảnh lớp đào tạo, tập huấn quản trị rủi ro năm 2026 tại TSHPCo.

Lớp tập huấn được tổ chức trực tiếp tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của lãnh đạo công ty, lãnh đạo các phòng, phân xưởng vận hành, Tổ Quản trị rủi ro các bộ phận liên quan.

Chương trình gồm 7 chuyên đề, từ nhận diện, đánh giá, đo lường đến kiểm soát, giám sát và xây dựng văn hóa quản trị rủi ro. Học viên được giới thiệu các nhóm rủi ro thường gặp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh điện, đồng thời tìm hiểu khung quản trị rủi ro COSO và tiêu chuẩn ISO 31000.

Ở nội dung đánh giá rủi ro, giảng viên giới thiệu cách lập danh mục, xây dựng ma trận và bản đồ rủi ro. Các công cụ này giúp xác định khả năng xảy ra, mức độ ảnh hưởng và thứ tự ưu tiên xử lý. Chương trình cũng đề cập việc xây dựng chỉ số rủi ro chính, thiết lập ngưỡng cảnh báo và phân công trách nhiệm theo dõi, báo cáo, xử lý ở từng bộ phận.

Tiến sĩ Lê Quang Dũng, giảng viên Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân truyền đạt các nội dung chuyên đề tại lớp đào tạo.

Gắn với công việc tại nhà máy thủy điện, lớp tập huấn dành thời gian phân tích tình huống sự cố tổ máy, nguy cơ mất an toàn trong vận hành, bảo trì thiết bị và các rủi ro liên quan đến môi trường, thiên tai.

Qua các tình huống, học viên tìm hiểu cách nhận biết dấu hiệu bất thường, lựa chọn biện pháp phòng ngừa và thực hiện quy trình ứng phó khẩn cấp khi sự cố xảy ra.

Chương trình tập huấn cũng nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân viên trong việc phát hiện và báo cáo sớm nguy cơ tại vị trí làm việc.

Việc phân tích nguyên nhân, rút kinh nghiệm sau sự cố và cập nhật biện pháp kiểm soát giúp các bộ phận hạn chế nguy cơ tái diễn. Qua tập huấn, công ty hướng tới đưa việc nhận diện và kiểm soát rủi ro vào công việc hằng ngày, góp phần duy trì hoạt động sản xuất điện an toàn, ổn định.