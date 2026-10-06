Thủy điện Trung Sơn chủ động vận hành hồ chứa, khai thác hiệu quả nguồn nước cho mùa khô

Hồ chứa Thủy điện Trung Sơn chuẩn bị cho mùa khô 2026–2027.

Khi mùa mưa lũ năm 2026 bước vào giai đoạn cuối, để đảm bảo nguồn nước phục vụ phát điện và cấp nước cho hạ du trong mùa khô 2026-2027, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) cho biết luôn chủ động vận hành hồ chứa theo quy định. Đồng thời Công ty cũng tăng cường theo dõi lượng nước về, mực nước hồ và cập nhật sát xao các bản tin dự báo khí tượng thủy văn. Từ đây Thủy điện Trung Sơn chủ động xây dựng phương thức vận hành phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và khai thác hiệu quả nguồn nước.

Bám sát các diễn biến thời tiết, tăng cường theo dõi lượng nước về hồ...Nhà máy Thủy điện Trung Sơn sẵn sàng vận hành trong mùa khô 2026–2027.

Thực tế việc vận hành hồ chứa, tích nước theo quy định từ cuối mùa mưa lũ có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nguồn nước dự trữ cho mùa khô, giúp Thủy điện Trung Sơn chủ động trong công tác vận hành khi lượng nước về hồ giảm. Trên cơ sở nguồn nước được tích trữ, Công ty phối hợp với các cấp điều độ và cơ quan, đơn vị liên quan điều tiết, khai thác hợp lý, đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống điện, bảo đảm an toàn công trình và cấp nước cho hạ du theo quy định.

Bước vào mùa khô 2026- 2027, Thủy điện Trung Sơn cho biết tiếp tục vận hành hồ chứa an toàn, điều tiết và khai thác nguồn nước hợp lý, nhằm đáp ứng yêu cầu phát điện, cấp nước hạ du, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước và bảo đảm vận hành hệ thống điện ổn định.