Thủy điện Trung Sơn: Chủ động ứng phó với thời tiết diễn biến bất thường, đảm bảo vận hành ổn định, hiệu quả

Chủ động ứng phó với tình hình thiên tai diễn biến bất thường, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) cho biết luôn xác định công tác phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn trong vận hành nhà máy là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai nghiêm túc, thường xuyên và xuyên suốt trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Đại diện Công ty Thủy điện Trung Sơn cho biết, Công ty luôn chủ động bám sát các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn để xây dựng phương án vận hành phù hợp, đảm bảo an toàn công trình và duy trì hoạt động sản xuất điện hiệu quả. Cùng với đó, công tác vận hành và sửa chữa bảo dưỡng các tổ máy luôn luôn được Công ty chú trọng nhằm tăng độ tin cậy của tổ máy.

Kết quả, tính đến hết ngày 21/10/2026, sản lượng điện sản xuất của Thủy điện Trung Sơn đạt 855.5 triệu kWh (đạt 91.2% kế hoạch năm 2026); nhà máy không để xảy ra sự cố. Trong bối cảnh được dự báo nhiều thách cho công tác sản xuất, đến hết năm 2026 Công ty cho biết sẽ phấn đấu đạt 100% sản lượng điện sản xuất theo kế hoạch được giao là 938 triệu kWh.

Thực tế dưới tác động của biến đổi khí hậu, năm 2026, tình hình thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nắng nóng kéo dài, mưa lớn cục bộ và nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất… đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng chống thiên tai. Điển hình như từ ngày 13 - 22/09/2026 tại Thanh Hóa, đợt mưa lớn (phổ biến đo được trong khoảng 380-550 mm) đã gây sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại rất nhiều địa phương trong Tỉnh.

Thực tế mực nước hồ Thủy điện Trung Sơn lúc 13h00 ngày 22/10/2026 là 155.45m, so với mực nước giới hạn tuần MSNO giao 154.72m cao hơn 0.73m.

Dự báo từ cơ quan chuyên môn cho thấy, những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, hiện tượng El Nino được dự báo duy trì cường độ rất mạnh. Tác động của El Nino có thể làm nhiệt độ tăng cao, lượng mưa phân bố không đồng đều làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn nước cho các nhà máy thủy điện. Trước những khó khăn thách thức này, để nắm bắt và dự báo lưu lượng nước về hồ, Lãnh đạo Thủy điện Trung Sơn; các Phòng /Phân xưởng Công ty luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao, chủ động theo dõi tình hình thủy văn, lượng mưa trong lưu vực hồ chứa, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và các cấp có thẩm quyền để đưa ra các phương án vận hành ổn định Nhà máy và an toàn hồ chứa, sử dụng nguồn nước một cách hiệu quả, không để thiếu nước cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt khu vực hạ du.

Thực tế mực nước hồ Thủy điện Trung Sơn lúc 13h00 ngày 22/10/2026 là 155.45m, so với mực nước giới hạn tuần MSNO giao 154.72m cao hơn 0.73m.

Trong thời gian còn lại của năm 2026, Thủy điện Trung Sơn cho biết quyết tâm bảo đảm nhà máy vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả, khai thác sử dụng hợp lí nguồn nước và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội.