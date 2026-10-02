Thủy điện Trị An tiếp tục tăng xả lũ từ 14h ngày 2-10

Thủy điện Trị An xả lũ xuống hạ du. Ảnh minh họa: Hoàng Lộc

Theo thông báo của công ty, lúc 8h ngày 2-10, mực nước thượng lưu hồ Thủy điện Trị An ở mức 61,596m; mực nước hạ lưu tại nhà máy 5,9m. Lưu lượng nước về hồ là 1.660m³/s; lưu lượng xả qua đập tràn 423m³/s và lưu lượng nước qua tua-bin phát điện 776m³/s.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều, đang hạ thấp dần, Công ty Thủy điện Trị An quyết định tăng lưu lượng xả qua đập tràn từ 14h ngày 2-10.

Theo đó, tổng lưu lượng nước xả qua đập tràn là 610m³/s. Lưu lượng nước qua tua-bin phát điện từ 460-800m³/s, tương ứng công suất từ 240-400MW, tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia.

Tổng lưu lượng nước xuống hạ du dự kiến từ 1.070-1.410m³/s, tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết: Tùy diễn biến thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An và mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, đơn vị có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Công ty đề nghị Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan phối hợp thông báo đến người dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra do việc xả nước.