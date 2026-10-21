Thủy điện Trị An tăng xả tràn lên 610m³/s từ 16h chiều nay

Thủy điện Trị An tăng xả tràn lên 610m³/s từ 16h ngày 21-10. Ảnh minh họa

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công ty Thủy điện Trị An, lúc 9h ngày 21-10, lưu lượng nước về hồ đạt 1.620m³/s, trong khi lưu lượng xả qua đập tràn là 276m³/s. Trên cơ sở lượng nước về hồ, tình hình mưa trên lưu vực và diễn biến thủy văn, công ty quyết định tăng lượng nước xả qua đập tràn.

Cùng với lượng nước xả qua đập tràn, lưu lượng nước qua tuabin phát điện dự kiến từ 460-800m³/s, tùy phương thức huy động của Điều độ Quốc gia (NSMO). Tổng lưu lượng nước xuống hạ du dự kiến từ 1.070-1.410m³/s.

Theo công ty, lưu lượng xả qua đập tràn có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy diễn biến thời tiết, lượng nước về hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa.

Công ty Thủy điện Trị An đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phối hợp thông báo để người dân vùng hạ du chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn.