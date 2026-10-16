Thủy điện Trị An tăng xả tràn 2 lần trong chiều 16-10

Trong chiều 16-10, Thủy điện Trị An sẽ thực hiện tăng xả tràn 2 lần. Ảnh minh họa

Theo thông báo của Công ty Thủy điện Trị An, lúc 8h ngày 16-10, mực nước thượng lưu hồ đạt 61,777m; lưu lượng nước về hồ là 1.560m³/s, lưu lượng xả qua đập tràn 610m³/s và lưu lượng nước qua tuabin phát điện 771m³/s. Mực nước hạ lưu tại nhà máy ở mức 5,8m.

Căn cứ lưu lượng nước về hồ, lượng mưa trên lưu vực, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn từ các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại Trạm thủy văn Biên Hòa, công ty điều chỉnh tăng lưu lượng nước xả qua đập tràn.

Cụ thể, từ 14h ngày 16-10, lưu lượng xả qua đập tràn là 762m³/s; tổng lưu lượng nước xuống hạ du dự kiến từ 1.222-1.562m³/s. Từ 16h cùng ngày, lưu lượng xả qua đập tràn tăng lên 915m³/s; tổng lưu lượng nước xuống hạ du dự kiến từ 1.375-1.715m³/s.

Lưu lượng nước qua tuabin phát điện dự kiến từ 460-800m³/s, tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia (NSMO).

Công ty Thủy điện Trị An sẽ linh hoạt điều tiết lưu lượng xả qua đập tràn tùy theo diễn biến thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai.

Trước đó, trong ngày 15-10, Công ty Thủy điện Trị An cũng 2 lần tăng xả tràn để điều tiết hồ chứa, căn cứ diễn biến thủy văn và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại Trạm Biên Hòa đã qua đỉnh triều, đang hạ thấp dần.