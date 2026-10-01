Lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai về hồ ở mức cao nên Thủy điện Trị An sẽ xả lũ. Ảnh: PHÚ NGÂN

Công ty Thủy điện Trị An thông báo tăng lưu lượng xả qua đập tràn trong ngày 1-10 do lượng nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai về hồ ở mức cao.

Lúc 8 giờ cùng ngày, mực nước thượng lưu hồ đạt cao trình 61,5m, trong khi cao trình thiết kế là 62m. Lưu lượng nước về hồ đạt 1.710m³/s; lưu lượng xả qua đập tràn là 146m³/s, qua tua-bin phát điện là 782m³/s.

Theo kế hoạch, từ 13 giờ, lưu lượng xả qua đập tràn tăng lên 288m³/s; đến 16 giờ tiếp tục tăng lên 423m³/s. Sau 16 giờ, tổng lưu lượng nước từ hồ Trị An xuống hạ du, gồm nước qua đập tràn và tua-bin phát điện, dự kiến khoảng 1.200m³/s.

Công ty cho biết lưu lượng xả có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy diễn biến thời tiết, lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa.

Người dân hạ du sông Đồng Nai cần chủ động các biện pháp chống ngập

Đơn vị đã thông báo đến cơ quan phòng thủ dân sự các cấp và chính quyền địa phương liên quan để phối hợp cảnh báo người dân vùng hạ du chủ động phòng ngừa, hạn chế ảnh hưởng có thể xảy ra.

Trước đó, cuối tháng 9, lượng nước về hồ Trị An tăng cao trong bối cảnh Đồng Nai có mưa nhiều. Ngày 24-9, công ty từng nâng lưu lượng xả qua đập tràn lên 586m³/s; tổng lưu lượng xuống hạ du thời điểm này dao động 1.046-1.386m³/s.