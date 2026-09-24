Thủy điện Trị An tăng lượng xả qua đập tràn, người dân vùng hạ du chủ động phòng ngừa ngập úng

Theo Công ty Thủy điện Trị An, lúc 16h ngày 23-9, lưu lượng nước về hồ Thủy điện Trị An đạt 2.260m³/s, trong khi lượng nước xả qua đập tràn đang ở mức 276m³/s. Trước diễn biến nguồn nước về hồ, Công ty Thủy điện Trị An thực hiện điều tiết tăng lượng nước xả qua đập tràn nhằm bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du. Cụ thể, từ 8h ngày 24-9, lưu lượng nước xả qua đập tràn được nâng lên 406m³/s. Đến 12h cùng ngày, lượng xả tiếp tục tăng lên 586m³/s, cao hơn 180m³/s so với thời điểm 8h.

Công ty Thủy điện Trị An tăng lượng nước xả qua đập tràn điều tiết hồ chứa lúc 8h sáng 24-9-2026. Ảnh: Quang Huy

Đáng chú ý, tổng lượng nước xả xuống hạ du, bao gồm nước qua đập tràn và nước qua tua-bin phát điện, có thể dao động từ 866m³/s đến 1.206m³/s từ 8h và từ 1.046m³/s đến 1.386m³/s từ 12h ngày 24-9, tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia.

Việc tăng lượng xả diễn ra trong bối cảnh thời tiết có mưa nhiều, một số khu vực trên địa bàn Đồng Nai và vùng hạ du các sông có nguy cơ xảy ra ngập úng. Do đó, người dân sinh sống, sản xuất, kinh doanh tại các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp và khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng cần chủ động theo dõi diễn biến mưa, mực nước và thông tin điều tiết hồ để có biện pháp phòng ngừa phù hợp. Người dân cần hạn chế đến gần khu vực sông, suối, lòng hồ và các khu vực nước chảy xiết; chủ động di chuyển tài sản, phương tiện, vật nuôi và các vật dụng quan trọng ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập. Đặc biệt, các hộ dân ở vùng trũng thấp cần chủ động chuẩn bị phương án di chuyển người và tài sản khi có yêu cầu của chính quyền địa phương.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết, lưu lượng nước qua đập tràn có thể tiếp tục được điều tiết linh hoạt tùy theo diễn biến thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông tại Trạm thủy văn Biên Hòa.