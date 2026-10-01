Thủy điện Trị An tăng lượng nước xả qua đập tràn từ 13h ngày 1-10

Nhà máy Thủy điện Trị An. Ảnh minh họa

Theo thông báo, vào lúc 8h ngày 1-10, mực nước thượng lưu hồ Thủy điện Trị An ở mức 61,5m; mực nước hạ lưu tại nhà máy 5,7m. Lưu lượng nước về hồ là 1.710m³/s, lưu lượng xả qua đập tràn 146m³/s và lưu lượng nước qua tuabin phát điện 782m³/s.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện trên sông Đồng Nai và mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều, đang hạ thấp dần, Công ty Thủy điện Trị An sẽ điều tiết tăng lượng nước xả qua đập tràn để đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Thời gian từ 13h ngày 1-10, lưu lượng nước xả qua đập tràn là 288m³/s; lưu lượng qua tuabin phát điện từ 460-800m³/s, tương ứng công suất từ 240-400MW tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia (NSMO). Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 748-1.088m³/s.

Đến 16h cùng ngày, lưu lượng nước xả qua đập tràn sẽ tăng lên 423m³/s. Lưu lượng qua tuabin phát điện vẫn từ 460-800m³/s, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 883-1.223m³/s.

Như vậy, so với thời điểm 8h, đến 16h tổng lượng nước xả xuống hạ du tăng đến 295m³/s, tùy công suất phát điện.

Tùy diễn biến thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An và mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, Thủy điện Trị An có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công ty Thủy điện Trị An đề nghị ban phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan phối hợp thông báo để người dân vùng hạ du hồ chứa chủ động biện pháp phòng ngừa, tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.