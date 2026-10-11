Thủy điện Trị An sẽ giảm lượng nước xả xuống hạ du từ 8h sáng 11-10

Thủy điện Trị An sẽ giảm lượng nước xả xuống hạ du từ 8h ngày 11-10. Ảnh minh họa

Việc điều chỉnh lượng xả được thực hiện trên cơ sở lưu lượng nước về hồ, lượng mưa trên lưu vực, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn từ các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa đang ở mức cao.

Sau khi điều chỉnh, lưu lượng nước qua tuabin phát điện dự kiến từ 460-800m³/s, tương ứng công suất từ 240-400MW, tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia (NSMO). Tổng lưu lượng nước xuống hạ du dự kiến từ 1.046-1.386m³/s.

Cũng theo Công ty Thủy điện Trị An, tùy diễn biến thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, đơn vị có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Công ty đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thông báo đến người dân vùng hạ du hồ chứa để chủ động các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn.

Trước đó, từ chiều 10-10, triều cường sông Đồng Nai dâng cao, có thời điểm mực nước lên 2,2m khiến nhiều tuyến đường, nhà dân khu vực ven sông khu vực các phường Tam Hiệp, Trấn Biên bị ngập. Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, triều cường tại trạm Biên Hòa còn duy trì ở mức cao trong những ngày tới. Trong đó, ngày 11-10, mực nước được dự báo có thể đạt 2,23m, cao hơn báo động 3 khoảng 3cm.