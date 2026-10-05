Thủy điện Trị An giảm lưu lượng xả tràn từ 14h hôm nay 5-10

Từ 15h ngày 4-10 đến 14h ngày 5-10, Thủy điện Trị An xả lũ xuống hạ lưu lượng 1.220m³/s. Ảnh: CTV

Theo thông tin thủy văn hồ Thủy điện Trị An lúc 8h sáng nay 5-10, mực nước thượng lưu hồ ở mức 61,621m; mực nước hạ lưu tại nhà máy là 6,8m. Lưu lượng nước về hồ đạt 1.420m³/s, lưu lượng xả qua đập tràn là 1.220m³/s và lưu lượng nước qua tua-bin phát điện là 788m³/s.

Theo phương án điều tiết mới, từ 14h hôm nay 5-10, tổng lưu lượng nước xả qua đập tràn giảm xuống còn 915m³/s. Lưu lượng nước qua tua-bin phát điện dao động từ 460-800m³/s, tương ứng công suất từ 240-400MW, tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia (NSMO). Như vậy, tổng lưu lượng nước xuống hạ du dự kiến từ 1.375-1.715m³/s.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết việc điều tiết được thực hiện trên cơ sở theo dõi lưu lượng nước về hồ, lượng mưa trên lưu vực, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại Trạm thủy văn Biên Hòa. Tùy diễn biến thời tiết và tình hình thủy văn, công ty có thể linh hoạt điều chỉnh lưu lượng nước qua đập tràn.

Trước đó, từ 15h ngày 4-10, hồ Thủy điện Trị An tăng xả nước qua đập tràn với lưu lượng 1.220m³/s, tương ứng 8 cửa xả. Đây là đợt xả có lưu lượng lớn nhất của hồ trong nhiều năm qua. Kết hợp với lượng nước qua tua-bin phát điện từ 400-800m³/s, tổng lưu lượng nước xuống hạ du sông Đồng Nai đạt 1.620-2.020m³/s.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công ty Thủy điện Trị An đã thông báo đến các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để phối hợp triển khai phương án ứng phó, đồng thời đề nghị thông tin kịp thời đến người dân vùng hạ du để chủ động các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.