Thủy điện tranh thủ tích nước dùng trong mùa cạn năm 2027

Hồ thủy điện Đak Mi 4A đang ở mực nước thấp. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Hạn chế xả nước để phát điện

Sau khi UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) không huy động 5 hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4A và Sông Tranh 2 vận hành xả nước để phát điện hoặc chỉ huy động phát điện ở mức tối thiểu đến hết ngày 11/11/2026, hồ thủy điện Đak Mi 4A (xã Khâm Đức và Phước Hiệp) đã tạm dừng xả nước để phát điện từ 3 giờ ngày 7/11.

Đến 22 giờ ngày 8/11, do lưu lượng nước về hồ thấp, mực nước trong hồ chỉ mới dâng cao thêm 72cm, tương ứng tích thêm được khoảng 5,5 triệu m³ nước. Sáng 9/11, mực nước hồ cũng chỉ cao hơn mực nước chết 2,72m, còn thấp hơn mực nước dâng bình thường 15,28m.

Đak Mi 4A hiện là hồ thủy điện có mực nước tích được thấp nhất trong 5 hồ thủy điện lớn nhất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Với tình hình thủy văn hiện trạng và dự báo trong thời gian đến, hồ khó đạt mực nước dâng bình thường khi kết thúc mùa mưa lũ năm nay.

Thủy điện Đak Mi 4 đang chủ động tích nước cho năm 2027. Ảnh: ĐÔNG HẢI

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Đak Mi cho biết, lượng nước tích trữ trong hồ thủy điện Đak Mi 4A đang thiếu hụt khoảng 130 - 140 triệu m³ so với cùng kỳ năm 2025.

Công ty tranh thủ đợt mưa lớn này để tích nước với mục tiêu đến ngày 10/11 sẽ đưa mực nước hồ lên cao trình 246m.

Đồng thời, thực hiện theo yêu của UBND thành phố, đơn vị ưu tiên vận hành tích nước sớm, phấn đấu đến ngày 1/1/2027 đạt cao trình 256m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 2m, nhằm phục vụ vận hành trong mùa cạn của năm 2027.

[Video] - Công ty CP Thủy điện Đak Mi chủ động tích nước cho năm 2027:

Tương tự, với tình hình thủy văn hiện tại và dự báo trong thời gian đến, hồ thủy điện A Vương cũng khó tích nước đạt đến mực nước dâng bình thường trong mùa mưa lũ năm nay.

Thực hiện yêu cầu của UBND thành phố về việc tích nước sớm tại các hồ thủy điện để đảm bảo nguồn nước phục vụ vận hành mùa cạn năm 2027 và ứng phó với El Nino, Công ty CP Thủy điện A Vương xây dựng 2 phương án vận hành tương ứng 2 kịch bản về lưu lượng nước về hồ thủy điện A Vương từ nay đến hết năm 2026 với tần suất 85% và 70%.

Theo đó, với kịch bản dòng chảy về hồ có tần suất 70% và lưu lượng nước được xả để phát điện ở mức tối thiểu, đến ngày 31/12/2026, mực nước trong hồ đạt mức 375,6m, còn thấp hơn mực nước dâng bình thường 4,4m, tương ứng còn thiếu hụt 38,7 triệu m³ nước.

Đối với kịch bản tình hình thủy văn kiệt hơn, dòng chảy về hồ có tần suất 85% và lưu lượng xả nước để phát điện ở mức tối thiểu, đến ngày 31/12/2026, hồ thủy điện A Vương chỉ tích được lên đến cao trình mực nước 368m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 12m. Cao trình này tương ứng dung tích hữu ích khoảng 166,3 triệu m³ nước, còn thiếu hụt hơn 100 triệu m³ nước so với mực nước dâng bình thường.

Với kịch bản dòng chảy về hồ có tần suất 85% này thì vào đầu mùa cạn đến, công ty sẽ lập phương án đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các bên liên quan xem xét, quyết định điều chỉnh lưu lượng, thời gian vận hành hồ nhằm đảm bảo chậm nhất đến ngày 1/2/2027.

Mực nước tại nhiều nơi trên lưu vực hồ thủy điện A Vương thấp hơn trung bình nhiều năm. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo ông Ngô Xuân Thế, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện A Vương, công ty sẽ vận hành linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn từ nay đến ngày 31/12/2026 để ưu tiên tích nước, đảm bảo nguồn nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất ở hạ du.

Trong quá trình vận hành, công ty tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, thủy văn, mưa lũ trên lưu vực; phối hợp chặt chẽ với NSMO, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố; thực hiện các chỉ thị, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền để vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình, giảm lũ cho hạ du nếu có xảy ra mưa lũ cũng như đảm bảo cung ứng điện.

“Công ty bám sát tình hình thủy văn để tích nước hồ chứa đạt mực nước cao nhất vào cuối mùa mưa lũ năm 2026 và sẵn sàng nguồn nước dự trữ của hồ để khai thác sử dụng cho mùa cạn của năm 2027”, ông Thế chia sẻ.

Vận hành linh hoạt

Trong 5 hồ thủy điện lớn nhất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Sông Tranh 2 (xã Trà Đốc) là hồ đang thiếu hụt trữ lượng nước hữu ích lớn nhất.

Đến sáng 9/11, mực nước trong hồ cao hơn mực nước chết 8,7m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 26,3m, tương ứng thiếu hụt khoảng 430 triệu m³ nước.

Công ty Thủy điện Sông Tranh đã chủ động xây dựng phương án vận hành hồ thủy điện Sông Tranh 2 dựa trên dự báo khí tượng thủy văn hạn dài cũng như kinh nghiệm và tính toán, nhận định của công ty về lưu lượng nước về hồ đến hết năm 2026.

Mực nước trong hồ thủy điện Sông Tranh 2 đang rất thấp và trữ lượng nước thiếu hụt rất lớn so với mực nước dâng bình thường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, từ nay đến ngày 31/12/2026, dự kiến lưu lượng nước về hồ khoảng 160,8m³/s, chỉ bằng 50,5% so với trung bình nhiều năm. Với ưu tiên vận hành tích nước, hồ thủy điện Sông Tranh 2 sẽ đạt mực nước dâng bình thường khoảng từ ngày 20/12 đến 31/12/ 2026.

Ông Vũ Đức Toàn, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho hay: “Từ nay đến cuối năm 2026, công ty ưu tiên tích nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 và phấn đấu đến ngày 20/12/2026, hồ sẽ đạt mực nước dâng bình thường (175m) để điều tiết nước trong mùa cạn khô hạn của năm 2027”.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ dự báo từ ngày 9 đến 11/11, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa rào rải rác và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn dự báo không xuất hiện các hình thế thời tiết gây mưa lũ lớn.

Do đó, đây được xem là thời điểm tốt để các hồ thủy điện tích lượng nước rất quý giá trong thời gian gần cuối mùa lũ, nhằm giảm thiểu nguy cơ thiếu nước, đảm bảo an ninh nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất, nông nghiệp, năng lượng và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội thiết yếu, có giá trị kinh tế cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong mùa cạn của năm 2027.

Lưu vực hồ thủy điện Sông Tranh 2 đang cạn nước. Ảnh: ĐÔNG HẢI

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất UBND thành phố đề nghị NSMO không huy động 5 hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4A và Sông Tranh 2 vận hành xả nước để phát điện hoặc chỉ huy động phát điện ở mức tối thiểu đến hết ngày 11/11/2026.

Việc này nhằm đảm bảo nguồn nước cấp cho sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu trong mùa cạn năm 2027 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, góp phần chủ động phòng, chống, ứng phó với việc thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng của El Nino.

[VIDEO] - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp thông tin dự báo mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ:

Dự báo viên Nguyễn Thị Huế, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.