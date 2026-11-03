Thủy điện tích nước sớm để dự trữ cho mùa cạn

Mực nước nhiều hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đều ở mức rất thấp. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đến ngày 31/10, tròn 2 tháng đầu mùa mưa (tháng 9 và 10/2026), dù khu vực thành phố Đà Nẵng đã xảy ra 4 đợt mưa lớn trên diện rộng, nhưng mực nước của hầu hết hồ thủy điện lớn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đều rất thấp, thậm chí có hồ còn ở sát mực nước chết. Trong đó, mực nước hồ thủy điện Đak Mi 4A chỉ cao hơn mực nước chết 1,5m, thấp hơn mực nước dâng bình thường đến 16,5m; hồ Sông Bung 2 cao hơn mực nước chết 3m, thấp hơn mực nước dâng bình thường đến 37m.

Các hồ khác có mực nước cao hơn, nhưng trữ lượng nước tích được rất thấp so với dung tích hữu ích của hồ. Chẳng hạn, hồ Sông Tranh 2 chỉ tích được khoảng 90 triệu mét khối nước, mới đạt 17% dung tích hữu ích của hồ; hồ Sông Bung 4 chỉ tích được 63 triệu mét khối, mới đạt 27% dung tích hữu ích…

Ông Ngô Xuân Thế, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện A Vương cho hay, sau 2 tháng mùa lũ, hiện hồ thủy điện A Vương chỉ mới tích được hơn 76 triệu mét khối nước, còn thiếu hơn 190 triệu mét khối nữa mới đầy. Theo dự báo chế độ thủy văn hiện nay, để nước về đầy hồ khi kết thúc mùa lũ là rất khó.

“Dự báo dài hạn của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đến thời điểm này khá chính xác. Với dự báo này thì trên lưu vực hồ sẽ tiếp tục ít mưa đến giữa năm 2027”, ông Thế thông tin.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn hiện có 7 hồ thủy điện lớn, giữ vai trò chủ đạo trong việc điều hòa dòng chảy và bảo đảm nguồn nước cho hạ du, gồm: Sông Bung 2, Đak Mi 4A, A Vương, Khe Diên, Sông Tranh 2, Sông Côn 2 (bậc 1) và Sông Bung 4.

Tổng dung tích hữu ích của 7 hồ thủy điện này hơn 1,3 tỷ mét khối. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2026, cả 7 hồ chỉ mới tích được hơn 266 triệu mét khối nước, đạt 20% tổng dung tích hữu ích, còn thiếu 80% tổng trữ lượng nước.

Mực nước hồ thủy điện Đak Mi 4A đang ở sát mực nước chết. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Với tình hình nguồn nước hiện nay và dự báo xu thế diễn biến khí tượng, thủy văn trong thời gian tới, lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn tiềm ẩn rủi ro cao về thiếu hụt nguồn nước trong các tháng mùa cạn của năm 2027 (8 tháng đầu năm 2027).

Điều này có thể tạo ra tác động cộng hưởng giữa nắng nóng kéo dài, mùa mưa năm 2027 đến muộn, thiếu nước trong các hồ chứa và xu thế suy giảm dòng chảy từ thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn. Nhiều hồ chứa có nguy cơ không tích đủ nước phục vụ sản xuất vụ hè thu và cấp nước sinh hoạt cho hạ du.

Công ty CP Thủy điện Đak Mi đã tính toán kịch bản vận hành hồ thủy điện Đak Mi 4A để tích nước đến đầu mùa cạn tới. Theo đó, trong 2 tháng còn lại của mùa lũ, công ty dự kiến xả nước qua thân đập Đak Mi 4A về hạ du sông Vu Gia khoảng 3m3/s trong 40 ngày, xả 8m3/s trong 10 ngày tiếp theo và xả 12,5m3/s trong 10 ngày cuối.

Với kịch bản vận hành như vậy thì đến đầu mùa cạn năm 2027, mực nước trong hồ thủy điện Đak Mi 4A có khả năng sẽ đạt 256m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 2m. Tuy nhiên, sản lượng điện theo hợp đồng trong tháng 11 đã được giao cho công ty là 82,39 triệu kWh sẽ không thực hiện được và dự kiến sẽ không đạt chỉ tiêu doanh thu trong tháng 11.

Công ty CP Thủy điện Đak Mi vừa gửi văn bản đề nghị thành phố có ý kiến với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện quốc gia (NSMO) để xem xét tính toán, cân đối sản lượng điện hợp đồng và huy động các tổ máy phù hợp nhằm vừa tạo điều kiện cho công tác tích nước của hồ, bảo đảm cấp nước cho hạ du trong mùa cạn, vừa giảm thiểu thiệt hại doanh thu cho doanh nghiệp trong 2 tháng cuối năm 2026.

Ông Vũ Đức Khánh, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Đak Mi, cho hay: “Với tình hình nguồn nước trong hồ thủy điện Đak Mi 4A như hiện trạng và dự báo trong thời gian tới, công ty đã xây dựng kịch bản vận hành hồ trong 2 tháng tới theo hướng tập trung tích nước, chỉ xả nước về sông Vu Gia, nhằm đảm bảo cấp nước cho hạ du trong mùa cạn”.

Hồ thủy điện Đak Mi 4A sẽ được vận hành tập trung tích nước trong 2 tháng còn lại của mùa lũ, chỉ xả nước về sông Vu Gia. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất UBND thành phố yêu cầu chủ các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Đak Mi 4A, Sông Tranh 2, Khe Diên và Sông Côn 2 (bậc 1) khẩn trương xây dựng kế hoạch vận hành linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn từ nay đến ngày 31/12/2026 để ưu tiên tích nước.

Đồng thời nhận định khả năng không tích đủ hoặc tích đủ nước cấp cho mùa cạn của năm 2027 và đề xuất phương án vận hành tích nước để bảo đảm cấp nước đủ cho hạ du trong mùa cạn năm 2027. Cùng với đó, ưu tiên vận hành tích nước trong hồ nhằm nâng dần mực nước hồ lên khoảng mực nước theo quy định vào đầu mùa cạn.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Sở đang xây dựng kế hoạch mới về thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn trong năm 2027 và lấy ý kiến của các đơn vị, địa phương liên quan đến kế hoạch này để chủ động triển khai các giải pháp ứng phó trong mùa cạn tới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành công văn đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước năm 2027 do ảnh hưởng của El Nino trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Theo đó, thành phố rà soát, điều chỉnh kế hoạch vận hành các hồ chứa, tận dụng thời điểm còn mưa trong mùa lũ năm 2026 để tích trữ nước. Các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Đak Mi 4A, Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Côn 2 (bậc 1) và Khe Diên phải ưu tiên dung tích phục vụ nước sinh hoạt, nhu cầu thiết yếu trong suốt 8 tháng mùa cạn năm 2027.

Đối với các hồ thủy lợi, cần ưu tiên tích nước tại Phú Ninh, Thái Xuân, Việt An, Hòa Trung và Vĩnh Trinh; kiểm soát chặt chẽ việc xả nước hồ Phú Ninh, bảo đảm nguồn dự trữ cho khu vực đông nam thành phố. Bộ cũng đề nghị điều hành đồng bộ nguồn nước từ thượng nguồn đến hạ du; nâng cấp hệ thống thủy lợi; kết nối các nhà máy nước, trường hợp cần thiết thì tăng công suất nhà máy nước Hòa Liên để hỗ trợ khu vực thiếu nước...