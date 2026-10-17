Thủy điện tích năng Bác Ái hơn 21.100 tỷ đồng: Hai hạng mục thi công ngầm đạt 41%

Theo thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố ngày 16/10/2026, dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái tại xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa đang được triển khai với tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu hợp đồng.

Cụ thể, theo báo cáo tháng 10/2026 của Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3), khối lượng đào và gia cố các hầm đã thực hiện được 7.019 m trên tổng chiều dài 17.000 m, tương đương khoảng 41%.

Đối với hạng mục nhà máy ngầm, khối lượng đào và gia cố đạt 87.021 m³ trên tổng số 214.216 m³, cũng tương đương khoảng 41% kế hoạch.

Đáng chú ý, tỷ lệ 41% chỉ phản ánh khối lượng thực hiện của hai nhóm hạng mục đào và gia cố công trình ngầm, không phải tỷ lệ hoàn thành chung của toàn bộ dự án.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng (thứ 3 từ phải sang, hàng đầu) động viên đoàn viên, công nhân lao động trên công trường. Ảnh EVN

Các số liệu trên được EVN công bố sau chuyến thăm và kiểm tra tình hình thi công tại công trường của đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam ngày 15/10.

Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái do EVN làm chủ đầu tư, có tổng công suất lắp đặt 1.200 MW, gồm 4 tổ máy, mỗi tổ máy 300 MW. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 21.101 tỷ đồng.

Theo kế hoạch được EVN công bố trước đó, tổ máy đầu tiên dự kiến phát điện vào tháng 12/2029. Ba tổ máy tiếp theo dự kiến lần lượt phát điện vào tháng 4, tháng 8 và tháng 12/2030.

Đây là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, có vai trò quan trọng trong việc điều tiết phụ tải và nâng cao tính linh hoạt của hệ thống điện quốc gia.

Khác với nhà máy thủy điện truyền thống, thủy điện tích năng Bác Ái sử dụng điện vào giờ thấp điểm để bơm nước từ hồ dưới lên hồ trên, tích trữ năng lượng và phát điện trở lại vào thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Cơ chế vận hành này góp phần cân bằng cung cầu điện, hỗ trợ tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời và tăng khả năng ổn định vận hành hệ thống điện.

Việc triển khai các hạng mục công trình ngầm tại Bác Ái vì vậy có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ xây dựng hạ tầng tích trữ năng lượng, trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển các nguồn điện tái tạo và nâng cao khả năng điều độ hệ thống điện quốc gia.