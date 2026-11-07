Thụy Điển thử nghiệm tác nhân AI điều khiển tiêm kích Gripen E trong không chiến

Tập đoàn quốc phòng Saab của Thụy Điển ngày 3/11 công bố đã thử nghiệm thành công các tác nhân AI trên tiêm kích đa năng Gripen E.

Trong những chuyến bay thử nghiệm, một tác nhân AI trực tiếp điều khiển máy bay thực hiện các tình huống không chiến ngoài tầm nhìn (BVR), tức giao chiến với đối phương ở khoảng cách mà phi công không thể quan sát trực tiếp bằng mắt thường.

Theo Saab, các tác nhân AI được phát triển bởi bộ phận Chương trình tiên tiến thuộc lĩnh vực kinh doanh Hàng không của tập đoàn.

Công nghệ này có thể hỗ trợ phi công trong buồng lái hoặc phối hợp với phi công thông qua một nền tảng máy bay không người lái riêng biệt.

Saab cho biết các hệ thống AI đã trải qua hàng triệu giờ bay mô phỏng để thực hành những tình huống chiến thuật và nâng cao khả năng ra quyết định.

Một trong những năng lực quan trọng là không chiến BVR đã được đưa vào thử nghiệm trong điều kiện bay thực tế.

Tập đoàn Thụy Điển nhấn mạnh kiến trúc phần mềm xác định của tiêm kích Gripen E cho phép tích hợp và kiểm tra phần mềm AI trực tiếp trên máy bay đang hoạt động, thay vì phải sử dụng các nền tảng thử nghiệm chuyên biệt.

Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp rút ngắn chu kỳ phát triển và đưa công nghệ mới vào ứng dụng tác chiến nhanh hơn.

Ông Peter Nilsson, Giám đốc bộ phận Chương trình tiên tiến của Saab, cho biết tập đoàn không chỉ phát triển các tác nhân AI mà còn tiến hành bay thử cùng chúng. Theo ông, điều này chứng minh khả năng tích hợp AI vào tiêm kích hiện có.

Ông Nilsson nhận định không chiến trong tương lai sẽ không còn phụ thuộc vào từng máy bay riêng lẻ, mà được quyết định bởi các mạng lưới gồm hệ thống có người lái và không người lái phối hợp với nhau.

Để mở rộng quá trình phát triển, Saab đang tận dụng năng lực tính toán của Sferical AI, sáng kiến trí tuệ nhân tạo tại Thụy Điển mà tập đoàn là một trong những đối tác sáng lập.

Siêu máy tính Sferical One đặt tại Linköping, được đưa vào vận hành cuối mùa hè, đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện và đánh giá các tác nhân AI.

Saab dự kiến tiếp tục thử nghiệm công nghệ này trong nhiều kịch bản hơn.

Cơ sở hạ tầng tại Học viện Phi công tiêm kích AI cũng sẽ được sử dụng để phát triển năng lực cho các nền tảng không người lái và những hệ thống tương lai, trong đó máy bay có người lái và không người lái phối hợp thực hiện nhiệm vụ.