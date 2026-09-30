Thủy điện Thác Mơ tuyên truyền pháp luật về bảo vệ hành lang hồ chứa năm 2026

Đông đảo người dân thôn Đức Liễu sinh sống ven lòng hồ Thủy điện Thác Mơ tham dự Hội nghị tuyên truyền. Ảnh: Thanh Lâm

Tại hội nghị, các hộ dân trên địa bàn thôn Đức Liễu, xã Nghĩa Trung được phổ biến những quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ hành lang công trình thủy điện, phạm vi bảo vệ đập và hồ chứa. Nội dung tập trung làm rõ các hành vi bị nghiêm cấm, những hoạt động phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và quy định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm. Đại diện Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm, qua đó giúp người dân nắm rõ quy định, chủ động hơn trong quá trình sản xuất và sinh hoạt.

Đại diện Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ phổ biến những quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ hành lang công trình thủy điện. Ảnh: Thanh Lâm

Hồ chứa nước Thủy điện Thác Mơ là công trình đặc biệt quan trọng với dung tích 1,36 tỷ m³ nước. Với phạm vi rộng, hành lang hồ chứa tiếp giáp nhiều khu dân cư và khu vực sản xuất, việc quản lý, bảo vệ công trình đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên giữa đơn vị vận hành, chính quyền địa phương và người dân. Thời gian qua, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã duy trì phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, kiểm tra và vận động người dân chấp hành các quy định về bảo vệ công trình, lòng hồ.

Ông Đinh Văn Sơn - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lâm

Người dân thôn Đức Liễu tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lâm

Thông qua hội nghị, Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ tiếp tục vận động người dân chấp hành tốt các quy định của Pháp luật, tích cực tuyên truyền cho người dân tại địa phương thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, không xâm phạm hành lang hồ chứa, góp phần bảo vệ an toàn hành lang hồ chứa thủy điện Thác Mơ và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.