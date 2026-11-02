Thủy điện Thác Bà (TBC) dự kiến chi khoảng 63,5 tỷ đồng tiền trả cổ tức đợt 2/2026

CTCP Thủy điện Thác Bà (mã ck: TBC) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng là 16/11/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/11/2026.

TBC dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng.Hiện tại, TBC có 63,5 triệu cổ phiếu lưu hành, tương ứng cần chi 63,5 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Ngày thanh toán vào 30/11.

Trước đó, TBC đã chi 63,5 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương đương cổ đông nhận 1.000 đồng/cp, thực hiện vào ngày 30/10. Như vậy, tính chung 2 đợt tạm ứng cổ tức có tổng tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cp.

Về cơ cấu cổ đông, Công ty TNHH R.E.E Energy hiện là công ty mẹ của TBC với việc sở hữu 38 triệu cổ phiếu, tương đương 60% vốn điều lệ. Trong khi đó, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3, mã ck: PGV) sở hữu hơn 19 triệu cổ phiếu, tương đương 30% vốn điều lệ. Nếu đợt chi trả hoàn tất theo kế hoạch, REE Energy dự kiến nhận hơn 38 tỷ đồng cổ tức, trong khi EVNGENCO3 nhận hơn 19 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2026, TBC đạt doanh thu thuần hơn 197 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, hầu hết từ kinh doanh điện. Trong kỳ, giá vốn giảm 16%, qua đó giúp lãi gộp đạt 139 tỷ đồng, tăng 33%. Nguyên nhân giá vốn giảm đến từ sản lượng điện thương phẩm thấp hơn cùng kỳ 21%, do thủy văn kém thuận lợi. Tuy nhiên, giá bán điện bình quân trong kỳ tới 1.040 đồng/kWh, tăng 60%, do đó doanh thu vẫn tăng trưởng mạnh.

Sau khi khấu trừ chi phí, giá vốn, TBC báo lãi ròng quý III đạt 89 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 487 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13%; lãi ròng hơn 211 tỷ đồng, tăng 36%.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của TBC đạt hơn 1.730 tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm, với hơn 82% là tài sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn chỉ 306 tỷ đồng, tăng 38%. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi gần 160 tỷ đồng, tăng 30%.