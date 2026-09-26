Thủy điện Thác Bà sắp 'mở hầu bao' hơn 60 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Thủy điện Thác Bà (HOSE: TBC) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 15/10/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 14/10/2026.

Theo đó, TBC sẽ tạm ứng cổ tức với tỉ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán dự kiến là 30/10/2026. Với hơn 63,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 63,5 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Về cơ cấu cổ đông, Công ty TNHH R.E.E Energy hiện là công ty mẹ của TBC với 38 triệu cổ phiếu, tương đương 60% vốn điều lệ. Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3, HOSE: PGV) đứng thứ hai khi sở hữu hơn 19 triệu cổ phiếu, tương ứng 30% vốn.

Nếu đợt chi trả hoàn tất theo kế hoạch, R.E.E Energy dự kiến nhận hơn 38 tỷ đồng, trong khi EVNGENCO3 thu về hơn 19 tỷ đồng cổ tức.

CTCP Thủy điện Thác Bà dự kiến chi khoảng 63,5 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền (Ảnh: TBC).

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, TBC ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt gần 298 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng chi phí chỉ tăng 1%, lên hơn 120,6 tỷ đồng.

Nhờ doanh thu tăng nhanh hơn chi phí, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 177,3 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế đạt 148 tỷ đồng, tăng hơn 26 tỷ đồng tương ứng 21%.

Theo giải trình của Thủy điện Thác Bà, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng chủ yếu nhờ lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tăng 39,2 tỷ đồng, tương ứng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, mức tăng lợi nhuận hợp nhất bị thu hẹp do kết quả kinh doanh của công ty con giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu của công ty con giảm 11,1 tỷ đồng, tương ứng 10%; lợi nhuận trước thuế giảm khoảng 0,37 tỷ đồng, tương ứng 1%; lợi nhuận sau thuế giảm 12,9 tỷ đồng, tương ứng 20%.

Ở chiều ngược lại, thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty con tăng khoảng 2,1 tỷ đồng, tương ứng 57% so với cùng kỳ.

Trong tháng 8/2026 TBC đã công bố thay đổi thông tin về mô hình công ty và loại BCTC. Theo đó, doanh nghiệp chuyển từ mô hình có đơn vị kế toán trực thuộc và có công ty con sang mô hình chỉ có công ty con.

Loại BCTC công bố thông tin được chuyển từ BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất sang BCTC riêng của công ty và BCTC hợp nhất.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TBC hiện giao dịch quanh vùng 31.600 đồng/cổ phiếu. Phiên 25/9, mã này đóng cửa tại 31.600 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với phiên trước, với 7.300 cổ phiếu được sang tay.

Trước đó, TBC có phiên tăng 3,01% vào ngày 18/9, lên 32.500 đồng/cổ phiếu. Sau đó, cổ phiếu điều chỉnh 2,77% trong phiên 22/9 trước khi đứng giá tại 31.600 đồng/cổ phiếu trong hai phiên gần nhất.

Tính từ mức 32.500 đồng/cổ phiếu ngày 18/9 đến phiên 25/9, thị giá TBC giảm khoảng 2,8%.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà (TBC) là sản xuất và cung cấp điện năng với khách hàng duy nhất là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và là 1 trong 7 nhà máy thuỷ điện của EVN. Công suất của Nhà máy là 120 MW (công suất của Công ty chiếm khoảng 2,9% trong tổng công suất phát điện của EVN, và 1,05% tổng công suất phát điện của quốc gia). Sản lượng điện của công ty chiếm khoảng 0,5% toàn thị trường. Hiện tại, Công ty đã hoàn thành công tác đại tu nâng cấp phục hồi và lắp đặt hệ thống DCS cho các tổ máy số 01 và 02 nhằm đảm bảo cho các tổ máy vận hành an toàn, ổn định trong 30-40 năm tiếp theo.