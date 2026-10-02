Thủy điện Thác Bà: Đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm an toàn hồ đập
Sáng 2/10, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống (5/10/1971 - 5/10/2026). Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời bảo đảm an toàn hồ, đập trong quá trình vận hành.
Tham dự buổi lễ có đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà.
Trải qua 55 năm kể từ ngày tổ máy số 1 hòa lưới điện quốc gia (5/10/1971), Thủy điện Thác Bà luôn khẳng định vai trò là một trong những cái nôi đào tạo nguồn nhân lực của ngành điện Việt Nam.
Giai đoạn 2016 - 2026, công ty duy trì sản lượng điện bình quân trên 376 triệu kWh/năm, đóng góp ngân sách hơn 100 tỷ đồng mỗi năm. Đồng thời, đơn vị đã dành hàng chục tỷ đồng xây dựng trường học, đường giao thông và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của tập thể công ty trong thời gian qua. Trước yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng gắn với phát triển bền vững, đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục đặt an toàn công trình, an toàn hồ đập, tính mạng và tài sản của Nhân dân lên hàng đầu.
Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục khai thác, sử dụng nguồn nước khoa học, tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa; vừa tối ưu hóa hiệu quả phát điện, vừa chủ động điều tiết, phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ du.
Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ, tự động hóa để cải thiện điều kiện sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế.
Cùng với nghiên cứu mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, đào tạo đội ngũ kỹ sư trẻ kế cận, Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, qua đó đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, phát triển công ty.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/thuy-dien-thac-ba-day-manh-chuyen-doi-so-bao-dam-an-toan-ho-dap-post910943.html