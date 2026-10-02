Thủy điện Thác Bà: Đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm an toàn hồ đập

Đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (5/10/1971 - 5/10/2026).

Tham dự buổi lễ có đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà.

Trải qua 55 năm kể từ ngày tổ máy số 1 hòa lưới điện quốc gia (5/10/1971), Thủy điện Thác Bà luôn khẳng định vai trò là một trong những cái nôi đào tạo nguồn nhân lực của ngành điện Việt Nam.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà phát biểu tại Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống (5/10/1971 - 5/10/2026).

Giai đoạn 2016 - 2026, công ty duy trì sản lượng điện bình quân trên 376 triệu kWh/năm, đóng góp ngân sách hơn 100 tỷ đồng mỗi năm. Đồng thời, đơn vị đã dành hàng chục tỷ đồng xây dựng trường học, đường giao thông và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (5/10/1971 - 5/10/2026).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của tập thể công ty trong thời gian qua. Trước yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng gắn với phát triển bền vững, đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục đặt an toàn công trình, an toàn hồ đập, tính mạng và tài sản của Nhân dân lên hàng đầu.

Đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng tập thể Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục khai thác, sử dụng nguồn nước khoa học, tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa; vừa tối ưu hóa hiệu quả phát điện, vừa chủ động điều tiết, phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ du.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ, tự động hóa để cải thiện điều kiện sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Cùng với nghiên cứu mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, đào tạo đội ngũ kỹ sư trẻ kế cận, Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, qua đó đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại buổi lễ.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, phát triển công ty.