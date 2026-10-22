Thủy điện Tén Tằn tăng tốc về đích

Các kỹ sư làm việc tại nhà máy.

Trên công trường Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Các phần việc còn lại được triển khai khẩn trương, nhất là lắp đặt thiết bị cơ điện và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật phục vụ chạy thử, vận hành nhà máy.

Ông Tống Văn Thùy, Chỉ huy trưởng Đội lắp đặt Công ty Nam Việt (đơn vị nhà thầu thi công) cho biết: “Những ngày này, anh em trên công trường đều nỗ lực làm việc, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Ai cũng mong muốn hoàn thành tốt phần việc của mình, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, góp sức đưa công trình về đích đúng kế hoạch”.

Không khí khẩn trương thi công trên đập thủy điện Tén Tằn.

Theo kế hoạch của chủ đầu tư, việc lắp đặt máy phát, máy biến áp, tua-bin và các thiết bị phụ trợ phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/11. Hai tổ máy dự kiến được chạy thử, hiệu chỉnh trước ngày 25/11; mục tiêu chạy liên tục 72 giờ và hòa lưới điện quốc gia vào ngày 30/11/2026.

Để đáp ứng tiến độ, các đơn vị đồng thời triển khai những công việc liên quan đến nghiệm thu, thủ tục tích nước hồ chứa và chuẩn bị vận hành. Cụ thể, thủ tục tích nước phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/10, dự kiến bắt đầu tích nước từ ngày 15/11.

Tiến độ gấp rút đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị chuyên môn, bảo đảm công trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn trước khi đưa vào hoạt động.

Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn do Công ty CP Mường Lát làm chủ đầu tư, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 22/1/2024, với tổng mức đầu tư khoảng 420 tỷ đồng.

Hệ thống dẫn điện đã cơ bản hoàn thành.

Công trình gồm cụm đầu mối với đập dâng nước, đập tràn cửa van, cửa nhận nước thủy điện và cửa lấy nước thủy lợi; tuyến hầm dẫn nước trong lòng núi dài khoảng 3,4km.

Với công suất thiết kế 12MW, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 36 triệu kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia. Công trình còn hướng đến cấp nước tưới cho khoảng 240ha đất sản xuất và nước sinh hoạt cho khoảng 4.000 người dân trên địa bàn khu vực xã Mường Lát và phụ cận.

Ông Vi Văn Hùng, người dân xã Mường Lát chia sẻ: “Ở khu vực vùng biên, nguồn nước có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống và sản xuất của bà con. Nhiều khu vực vào mùa khô, nước phục vụ sinh hoạt còn khó khăn, việc tưới tiêu cho cây trồng cũng phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên sản xuất không ổn định. Vì vậy, bà con mong mỏi công trình sớm đi vào hoạt động, giúp chủ động nguồn nước tưới cho đồng ruộng, vườn cây, đồng thời bảo đảm nước phục vụ sinh hoạt”.

VIDEO: Ông Tống Văn Thùy, Chỉ huy trưởng Đội lắp đặt Công ty Nam Việt (nhà thầu thi công).

VIDEO: Ông Trịnh Khắc Nguyên, Giám đốc điều hành Dự án Thủy lợi - Thủy điện Tén Tằn.

Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn được kỳ vọng góp phần chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân xã Mường Lát và các địa bàn lân cận, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 11 tỷ đồng mỗi năm.

Thời gian đi vào vận hành không còn nhiều. Việc tập trung nguồn lực, bám sát tiến độ và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, pháp lý sẽ quyết định khả năng đưa dự án về đích đúng kế hoạch, từng bước phát huy hiệu quả về năng lượng, thủy lợi và phát triển kinh tế - xã hội vùng biên.