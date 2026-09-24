Thủy điện Sử Pán 2 (SP2): Đổi chủ sau thương vụ gần 300 tỷ đồng, thay máu toàn bộ dàn lãnh đạo cấp cao

Năng lượng REE thoái sạch vốn, Năng lượng Hà Thành chính thức thâu tóm

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng lượng REE vừa báo cáo hoàn tất việc bán ra toàn bộ 8,06 triệu cổ phiếu SP2. Khối lượng giao dịch này tương đương 39,12% vốn điều lệ của Thủy điện Sử Pán 2. Giao dịch được thực hiện thành công trong phiên ngày 16/9/2026, qua đó Năng lượng REE chính thức không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu SP2 nào và không còn là cổ đông lớn tại đây.

Dữ liệu giao dịch trên thị trường trong ngày 16/9 cho thấy khối lượng cổ phiếu trên đã được sang tay theo phương thức thỏa thuận với tổng giá trị đạt 282,4 tỷ đồng. Mức giá giao dịch bình quân rơi vào khoảng 35.000 đồng cho mỗi cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với mức giá đóng cửa cùng phiên là 31.300 đồng. Được biết, Năng lượng REE là công ty con trực thuộc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE).

Đối tác đứng ra mua lại toàn bộ khối cổ phần nói trên là Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Hà Thành. Với việc hoàn tất giao dịch, tổ chức này đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 39,12% vốn điều lệ và trở thành nhóm cổ đông chi phối tại Thủy điện Sử Pán 2. Thương vụ chuyển nhượng quy mô lớn này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Thủy điện Sử Pán 2 thông qua từ ngày 24/08/2026. Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Hà Thành được thành lập năm 2020 tại Lào Cai, hiện có vốn điều lệ 500 tỷ đồng và do ông Trần Văn Hài làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Kiện toàn bộ máy thượng tầng và kết quả kinh doanh bán niên khởi sắc

Đi kèm với sự thay đổi về cấu trúc sở hữu, Đại hội đồng cổ đông bất thường vừa qua của Thủy điện Sử Pán 2 đã tiến hành cải tổ toàn diện nhân sự cấp cao. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm ba thành viên Hội đồng quản trị bao gồm Chủ tịch Nguyễn Xuân Hồng cùng hai thành viên Phạm Sỹ Long và Trần Đức Thành. Trưởng Ban Kiểm soát Hoàng Công Huân và thành viên Ban Kiểm soát Hà Thị Hải Yến cũng được miễn nhiệm trong đợt này.

Ở chiều ngược lại, đại hội bầu bổ sung ông Trần Văn Hài, ông Lê Đức Dũng và ông Phạm Tuấn Huy vào Hội đồng quản trị. Ngay sau đó, ông Trần Văn Hài được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lê Đức Dũng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đáng chú ý, cả hai lãnh đạo cao nhất này đều là nhân sự chủ chốt tại tổ chức thâu tóm, trong đó ông Hài đang là Giám đốc và ông Dũng là Phó Giám đốc của Năng lượng Hà Thành. Đại hội cũng bầu bà Bùi Hà Phương Anh làm Trưởng Ban Kiểm soát và bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Hạnh làm Kế toán trưởng.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 của Thủy điện Sử Pán 2 ghi nhận sự tăng trưởng ổn định. Tổng doanh thu và thu nhập của công ty đạt gần 72 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 38,6%. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết kết quả tích cực này chủ yếu xuất phát từ điều kiện thủy văn thuận lợi, hệ thống máy móc thiết bị vận hành ổn định giúp tăng doanh thu, kết hợp với việc tiết giảm được chi phí lãi vay trong kỳ.