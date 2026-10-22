Thủy điện Sông Vàng báo lỗ trong quý III/2026

Chi phí tài chính tiếp tục là gánh nặng của Thủy điện Sông Vàng trong 9 tháng.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh thu thuần của Thủy điện Sông Vàng đạt gần 7 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp giải trình nguyên nhân chủ yếu do thời tiết tại khu vực miền Trung trong năm 2026 khô hạn, không thuận lợi như cùng kỳ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất điện.

Trong khi doanh thu suy giảm, giá vốn hàng bán vẫn tăng 9%, lên hơn 5,3 tỷ đồng. Sự trái chiều này khiến lợi nhuận gộp chỉ còn hơn 1,5 tỷ đồng, giảm khoảng 86% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp của SVH giảm mạnh từ khoảng 69% xuống còn 22,18%. Diễn biến cho thấy doanh nghiệp chịu sức ép kép từ doanh thu sụt giảm và khả năng hấp thụ chi phí kém hơn khi hoạt động sản xuất điện không thuận lợi.

Ở mảng tài chính, doanh thu đạt gần 200 triệu đồng, tăng 22%. Tuy nhiên, chi phí tài chính lên gần 1,5 tỷ đồng, tăng 3%, chủ yếu là chi phí lãi vay. Khoản chênh lệch này khiến hoạt động tài chính ghi nhận mức lỗ gần 1,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 58%.

Kết quả, SVH lỗ sau thuế gần 600 triệu đồng trong quý III/2026, trái ngược với mức lãi hơn 8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, kết quả quý III cho thấy rủi ro thủy văn có thể nhanh chóng tác động đến doanh thu và biên lợi nhuận của doanh nghiệp thủy điện. Khả năng hoàn thành kế hoạch năm của SVH vì vậy sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến thời tiết và hiệu quả vận hành trong quý cuối cùng của năm 2026.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu cung cấp dịch vụ của SVH đạt hơn 45 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 11%, lên hơn 15 tỷ đồng, tạo thêm áp lực lên hiệu quả kinh doanh.

Chi phí tài chính tiếp tục là gánh nặng khi chi phí lãi vay trong 9 tháng vượt 4,3 tỷ đồng, trong khi doanh thu tài chính chỉ đạt gần 690 triệu đồng. Khoản chênh lệch khiến hoạt động tài chính lỗ hơn 3,6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng khoảng 40%.

Sau khi tính các khoản thu nhập và chi phí, lợi nhuận sau thuế lũy kế của SVH đạt hơn 19 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu bán điện gần 79 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 41 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, SVH mới thực hiện hơn 57% kế hoạch doanh thu và gần 47% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Khoảng cách còn lại đặt ra thách thức đáng kể trong quý IV, nhất là khi kết quả kinh doanh phụ thuộc nhiều vào điều kiện thủy văn và sản lượng điện phát.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SVH đạt hơn 579 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 1% so với đầu năm. Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn đạt gần 52 tỷ đồng, tăng 33%.

Nợ phải trả ở mức gần 282 tỷ đồng, giảm 4%. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn còn hơn 156 tỷ đồng, giảm 12%. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 297 tỷ đồng, tăng gần 7%.

Dù dư nợ vay dài hạn đã giảm, chi phí lãi vay vẫn là yếu tố bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong bối cảnh kết quả kinh doanh chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết, khả năng phục hồi sản lượng điện, kiểm soát chi phí và tiếp tục giảm nghĩa vụ nợ sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với SVH trong những tháng cuối năm.