Thủy điện Sông Bung kiện toàn cán bộ quản lý, đáp ứng nhiệm vụ tốt

Ngày 05/10/2026, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, thực hiện chủ trương chuyển đổi vị trí công tác, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý tại các đơn vị trong công ty. Việc điều động, bổ nhiệm nhằm phát huy năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành, sửa chữa các nhà máy thủy điện an toàn, ổn định và hiệu quả.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty; lãnh đạo các phòng, phân xưởng cùng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Quang cảnh Hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Hà, Trưởng phòng Hành chính và Lao động đã công bố các quyết định của Công ty về công tác cán bộ. Theo đó, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 2 về chuyển đổi vị trí công tác và kiện toàn chức danh cán bộ, Công ty Thủy điện Sông Bung đã quyết định điều động, bổ nhiệm 04 cán bộ giữ các chức vụ quản lý tại Phân xưởng Vận hành, Phân xưởng Sửa chữa và Phòng Kỹ thuật và An toàn.

Cụ thể, theo Quyết định số 259/QĐ-TĐSB ngày 22/9/2026, Công ty điều động và bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Nhật Huy, Trưởng phòng Kỹ thuật và An toàn, giữ chức vụ Quản đốc Phân xưởng Vận hành.

Ông Nguyễn Thành Trung – Bí thư Đảng ủy, giám đốc Công ty trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Hoàng

Theo Quyết định số 258/QĐ-TĐSB ngày 22/9/2026, Công ty điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Hữu Truyền, Quản đốc Phân xưởng Vận hành, giữ chức vụ Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa.

Theo Quyết định số 257/QĐ-TĐSB ngày 22/9/2026, Công ty điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Hoàng, Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa, giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật và An toàn.

Theo Quyết định số 256/QĐ-TĐSB ngày 22/9/2026, Công ty điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Bá Thọ, Phó Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật và An toàn.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Đồng chí nhấn mạnh, việc bố trí, sắp xếp cán bộ lần này không chỉ là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện của mỗi cá nhân mà còn thể hiện sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đối với đội ngũ cán bộ trong việc nhận trọng trách mới.

Đối với đồng chí Trần Văn Hoàng, trên cương vị Trưởng phòng Kỹ thuật và An toàn, đồng chí Nguyễn Thành Trung đề nghị phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa; nâng cao vai trò tham mưu, chủ động trong công tác quản lý kỹ thuật và an toàn, góp phần bảo đảm các nhà máy vận hành an toàn, ổn định, tin cậy và hiệu quả.

Đối với đồng chí Trần Hữu Truyền, trên cương vị Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa, cần phát huy kinh nghiệm quản lý và thực tiễn sản xuất; tập trung nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ, người lao động, qua đó nâng cao chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả công tác sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy.

Ông Nguyễn Thành Trung – Bí thư Đảng ủy, giám đốc Công ty trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Hữu Truyền

Đối với đồng chí Huỳnh Nhật Huy, trên cương vị Quản đốc Phân xưởng Vận hành, đồng chí Nguyễn Thành Trung đề nghị tiếp tục phát huy kinh nghiệm trong quản lý kỹ thuật và công tác an toàn; sâu sát cơ sở, nắm chắc tình trạng thiết bị và tình hình vận hành các nhà máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tập thể Phân xưởng Vận hành đoàn kết, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với đồng chí Nguyễn Bá Thọ, trên cương vị Phó Trưởng phòng Kỹ thuật và An toàn, cần chủ động nghiên cứu, nhanh chóng nắm bắt công việc mới; phát huy kinh nghiệm và năng lực chuyên môn để tham mưu cho Trưởng phòng và Ban Giám đốc Công ty trong công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật các công trình xây dựng.

Bên cạnh nhiệm vụ cụ thể đối với từng cán bộ, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cũng nhấn mạnh ba yêu cầu chung đối với các đồng chí trên cương vị mới: nhanh chóng nắm bắt và làm chủ công việc; giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể; đặt yêu cầu an toàn, chất lượng và hiệu quả lên hàng đầu.

Đặc biệt, đối với các vị trí quản lý trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất, công tác kỷ luật, kỷ cương trong quản lý vận hành, sửa chữa và kỹ thuật phải được duy trì xuyên suốt; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước bất kỳ tình huống nào có thể ảnh hưởng đến an toàn con người, thiết bị và công trình.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung đồng thời đề nghị các đồng chí trong Ban Giám đốc theo nhiệm vụ được phân công tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ; các phòng, phân xưởng và toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty phối hợp, tạo điều kiện để các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Ông Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Huỳnh Nhật Huy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Huỳnh Nhật Huy, đại diện các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động học hỏi, đoàn kết cùng tập thể và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc kiện toàn, luân chuyển và bố trí cán bộ lần này góp phần tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ được rèn luyện trong nhiều vị trí công tác, phát huy kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao năng lực quản lý. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đồng chí được điều động, bổ nhiệm chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Lãnh đạo Công ty

Tin tưởng rằng, trên cương vị mới, với kinh nghiệm đã tích lũy, tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của tập thể, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm sẽ nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy vai trò người cán bộ quản lý, cùng tập thể Công ty Thủy điện Sông Bung thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn – ổn định – tin cậy – hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty và Tổng công ty Phát điện 2.