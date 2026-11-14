Thủy điện Sông Bung chủ động tích nước cho mùa cạn năm 2027

Mặc dù đang trong mùa mưa lũ năm 2026, song bài toán bảo đảm nguồn nước cho mùa cạn năm 2027 đã đặt ra yêu cầu chủ động từ sớm đối với các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Những diễn biến thời tiết cực đoan, cùng tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Niño, đang làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, ảnh hưởng đến khả năng tích trữ nước tại các hồ chứa và nhu cầu sử dụng nước ở khu vực hạ du.

Khu vực Đập dâng và Hồ chứa Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 trong giai đoạn tích nước, chuẩn bị nguồn nước phục vụ mùa cạn năm 2027 (ảnh chụp ngày 12/11/2026).

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn trong mùa cạn năm 2027 ở mức cao đến rất cao. Đáng chú ý, lượng mưa và dòng chảy từ thượng nguồn có xu hướng suy giảm, trong khi nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và các hoạt động kinh tế tiếp tục đặt ra áp lực đối với công tác điều tiết, phân bổ nguồn nước. Nhiều hồ chứa lớn trên lưu vực đang có dung tích trữ nước thấp, tiềm ẩn rủi ro không tích đủ nước phục vụ mùa cạn.

Trước tình hình đó, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 11380/UBND-KT ngày 2/11/2026 về việc tích nước các hồ chứa thủy điện nhằm bảo đảm nguồn nước cho mùa cạn năm 2027 và ứng phó với El Niño. Tiếp đó, tại Công văn số 11505/UBND-KT ngày 5/11/2026, thành phố đề nghị đơn vị vận hành hệ thống điện xem xét hạn chế huy động hoặc huy động ở mức tối thiểu một số nhà máy thủy điện trên lưu vực đến hết ngày 11/11/2026, tạo điều kiện ưu tiên tích nước trong thời gian dự báo có mưa.

Thực hiện chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước, Công ty Thủy điện Sông Bung nghiêm túc phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức vận hành các hồ chứa Sông Bung 2 và Sông Bung 4 theo đúng quy định, bảo đảm yêu cầu điều tiết nguồn nước và kế hoạch huy động của hệ thống điện. Việc tích nước được xem xét trên cơ sở lượng nước về hồ, diễn biến khí tượng thủy văn, mực nước hồ và các yêu cầu vận hành trong từng thời kỳ; không thực hiện tích nước một cách cơ học mà phải bảo đảm an toàn công trình, an toàn hạ du và hiệu quả khai thác nguồn nước.

Khu vực Đập dâng và Hồ chứa Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 trong giai đoạn tích nước, chuẩn bị nguồn nước phục vụ mùa cạn năm 2027 (ảnh chụp ngày 12/11/2026).

Đặc biệt, ngày 6/11/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2138/QĐ-TTg về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, thay thế quy trình trước đây. Quy trình mới thiết lập cơ chế phối hợp vận hành thống nhất đối với 24 hồ, đập và công trình trên lưu vực, hướng đến nâng cao hiệu quả cắt, giảm lũ, bảo đảm an toàn vùng hạ du và phân phối, sử dụng hợp lý nguồn nước trong mùa cạn. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị quản lý, vận hành thủy điện thực hiện nhiệm vụ theo hướng đồng bộ, linh hoạt và có trách nhiệm hơn.

Đối với Công ty Thủy điện Sông Bung, chủ động tích nước không chỉ phục vụ yêu cầu sản xuất điện mà còn gắn liền với trách nhiệm bảo đảm an ninh nguồn nước cho khu vực hạ du. Quá trình vận hành đòi hỏi sự theo dõi thường xuyên, cập nhật kịp thời các bản tin dự báo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và đơn vị điều độ, đồng thời tuân thủ nghiêm các thông số, giới hạn và phương thức vận hành được cấp có thẩm quyền quy định.

Cán bộ vận hành theo dõi thông số hồ chứa, cập nhật tình hình thủy văn phục vụ công tác điều tiết nguồn nước.

Trong bối cảnh nguồn nước ngày càng chịu nhiều tác động khó lường của thời tiết và biến đổi khí hậu, mỗi quyết định vận hành hồ chứa đều cần được cân nhắc trên cơ sở khoa học, tuân thủ quy định và đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Chung tay tích trữ nguồn nước, ứng phó hiệu quả El Niño năm 2027, góp phần bảo đảm cung ứng điện, duy trì nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn.

Với tinh thần trách nhiệm, chủ động và phối hợp chặt chẽ, Công ty Thủy điện Sông Bung tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành các nhà máy Sông Bung 2 và Sông Bung 4, góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, bảo đảm an toàn công trình và hài hòa lợi ích giữa phát điện với nhu cầu sử dụng nước của cộng đồng.