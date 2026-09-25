Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH): Chi hơn 186 tỷ đồng trả cổ tức, đại cổ đông EVNGENCO2 hưởng lợi lớn

Chốt quyền chia cổ tức 15%, ba tổ chức lớn nhận về hàng trăm tỷ đồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa chính thức phê duyệt phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2025. Theo thông báo công bố, doanh nghiệp sẽ tiến hành trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền được ấn định vào 21/10 tới đây và thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 17/11.

Với khối lượng hơn 124 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ phải chi ra khoản tiền hơn 186 tỷ đồng để hoàn tất đợt phân phối lợi nhuận này. Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã biểu quyết thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20%. Doanh nghiệp đã tiến hành tạm ứng đợt đầu tiên với tỷ lệ 5% vào tháng 3/2026, tiêu tốn hơn 62 tỷ đồng. Như vậy, đợt chi trả sắp tới sẽ giúp công ty hoàn thành trọn vẹn cam kết lợi tức với các nhà đầu tư.

Cơ cấu cổ đông hiện tại cho thấy dòng tiền cổ tức phần lớn sẽ chảy về túi các tổ chức lớn. Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đang là công ty mẹ nắm quyền chi phối với gần 77 triệu cổ phiếu, tương ứng 62% vốn điều lệ, dự kiến thu về hơn 115 tỷ đồng. Cổ đông lớn thứ hai là Công ty Trách nhiệm hữu hạn R.E.E sở hữu 32 triệu cổ phiếu, tương đương 26% vốn, sẽ nhận khoảng 48 tỷ đồng. Tổng công ty Điện lực Miền Nam nắm giữ gần 9 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 7% vốn điều lệ, dự kiến thu về hơn 13 tỷ đồng.

Lợi nhuận bán niên duy trì đà tăng nhờ tối ưu chi phí hoạt động

Về bức tranh tài chính, báo cáo soát xét bán niên 2026 cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của Thủy điện Sông Ba Hạ có phần chững lại. Doanh thu thuần của công ty đạt 174 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm về doanh thu kéo theo chỉ tiêu lợi nhuận gộp giảm 7%, lùi về mức 102 tỷ đồng.

Điểm sáng trong kỳ báo cáo đến từ hoạt động quản trị dòng tiền và kiểm soát chi phí. Doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt 58%, đạt 23 tỷ đồng, phần lớn xuất phát từ nguồn tiền lãi gửi ngân hàng gia tăng. Ở chiều chi phí, ban lãnh đạo công ty đã thực hiện cắt giảm thành công 22% chi phí quản lý doanh nghiệp, đưa khoản mục này xuống còn 17 tỷ đồng.

Sự đóng góp tích cực từ mảng tài chính kết hợp với nỗ lực tiết giảm chi phí vận hành đã bù đắp sự thiếu hụt từ mảng kinh doanh chính. Kết quả, Thủy điện Sông Ba Hạ báo lãi sau thuế đạt 86 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, nhích nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước, thể hiện sự ổn định trong hoạt động của doanh nghiệp.