Thủy điện Nước Trong (NTH) báo lãi quý 3 sụt giảm sâu, tiến sát mục tiêu lợi nhuận cả năm

Lợi nhuận quý 3 lao dốc do thủy văn kém thuận lợi

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong (mã chứng khoán NTH) ghi nhận doanh thu thuần đạt 12 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước. Đi cùng với đà sụt giảm của doanh thu, giá vốn hàng bán trong kỳ cũng được tiết giảm 29%, lùi về mức 9,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tốc độ co hẹp của doanh thu diễn ra nhanh hơn đà giảm của giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp bị kéo tụt 77%, chỉ còn ghi nhận vỏn vẹn 3 tỷ đồng.

Lý giải về sự đi lùi của các chỉ tiêu kinh doanh cốt lõi, ban lãnh đạo công ty cho biết tình hình thủy văn trong quý 3 năm nay diễn biến rất không thuận lợi so với cùng kỳ năm 2025. Lượng nước về hồ chứa thấp dẫn đến sản lượng điện phát điện suy giảm nghiêm trọng, trực tiếp làm doanh thu bán điện bốc hơi 14 tỷ đồng.

Trong kỳ hoạt động vừa qua, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính đạt 876 triệu đồng, tương ứng mức tăng 290%. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp nhích thêm 20%, lên mức 1,1 tỷ đồng. Tổng hợp các yếu tố trên, Thủy điện Nước Trong báo lãi sau thuế quý 3 đạt 2,4 tỷ đồng, sụt giảm 79% so với kết quả thực hiện của quý 3 năm ngoái.

Bất chấp khó khăn trong quý 3, bức tranh kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của công ty vẫn cho thấy sự nỗ lực bám sát kế hoạch. Doanh thu thuần lũy kế đạt 77 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm lần lượt 20% và 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm tài chính 2026, công ty đặt mục tiêu mang về 91,7 tỷ đồng doanh thu và 40 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được sau 3 quý, doanh nghiệp đã thực hiện được 84% kế hoạch doanh thu và xuất sắc hoàn thành tới 95% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Cấu trúc tài chính an toàn, sạch nợ vay

Song song với việc đảm bảo tiến độ lợi nhuận, Thủy điện Nước Trong tiếp tục duy trì một bảng cân đối kế toán đặc biệt an toàn. Tính đến ngày 30/09/2026, quy mô tổng tài sản của công ty đạt 188 tỷ đồng, thu hẹp nhẹ 2% so với thời điểm đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản hiện tại, chất lượng tài sản được đánh giá cao khi lượng tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn với 45 tỷ đồng. Khoản mục tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động phát điện ghi nhận giá trị 132 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong tổng tài sản dài hạn của doanh nghiệp.

Về phía nguồn vốn, điểm sáng lớn nhất của Thủy điện Nước Trong là việc hoàn toàn không sử dụng đòn bẩy tài chính. Tổng nợ phải trả của công ty tính đến cuối quý 3 chỉ ở mức 11 tỷ đồng và toàn bộ đều là các khoản nợ ngắn hạn phát sinh trong quá trình hoạt động thường xuyên. Doanh nghiệp tiếp tục duy trì trạng thái sạch nợ, không ghi nhận bất kỳ dư nợ vay hay nợ thuê tài chính nào. Việc không phải chịu áp lực chi phí lãi vay giúp công ty bảo toàn tối đa lợi nhuận làm ra, đồng thời củng cố khả năng chống chịu trước những giai đoạn thủy văn bất lợi.