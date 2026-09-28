Thủy điện lớn nhất phía nam giảm lượng xả lũ

Từ 14 giờ chiều 28/9, Thủy điện Trị An tiếp tục giảm lượng nước xả qua đập tràn điều tiết hồ chứa. (ẢNH: THIÊN VƯƠNG)

Công ty Thủy điện Trị An cho biết, mực nước thượng lưu hồ Trị An vào lúc 8 giờ sáng nay đạt 61,097m, mực nước hạ lưu tại nhà máy là 5m. Lưu lượng nước về hồ đạt 1.300m³/s.

Lưu lượng xả qua đập tràn là 276m³/s và lưu lượng qua tua-bin phát điện là 771m³/s. Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông Đồng Nai đang ở mức cao, Thủy điện Trị An quyết định đóng thêm một cửa xả tràn từ 14 giờ ngày 28/9.

Cụ thể, Công ty Thủy điện Trị An giảm lưu lượng xả từ 276m³/s xuống còn 146m³/s. Như vậy, cùng với lưu lượng nước qua tua-bin phát điện từ 460 đến 800m³/s, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du dự kiến từ 606 đến 946m³/s.

Trước đó, Thủy điện Trị An lần lượt mở 4 cửa xả nước qua đập tràn xuống hạ du với tổng lưu lượng lên đến 586m³/s. Tuy nhiên, do mực nước hạ du sông Đồng Nai tăng cao, từ ngày 25/9, thủy điện bắt đầu giảm lượng nước xả tràn, hiện chỉ còn một trong tổng số 4 cửa xả hoạt động.

Những ngày tới, Công ty Thủy điện Trị An sẽ tiếp tục điều tiết linh hoạt lượng nước qua đập tràn tùy theo diễn biến thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa.

Trong khi đó, ngày 28/9, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Đồng Nai cho biết, trên sông Đồng Nai, mực nước thượng nguồn biến đổi chậm, hồ Trị An lên dần. Còn tại hạ lưu dao động theo triều với đỉnh triều cao lên dần, chân triều thấp biến đổi chậm.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Đồng Nai cảnh báo mực nước trên các sông, suối ở mức khá cao, có nguy cơ gây ngập lụt ở những vùng trũng, thấp ven sông suối; lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra khi có mưa lớn.

Thủy điện Trị An được xây dựng tại phường Trị An, thành phố Đồng Nai, từ năm 1984, khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 1991. Hiện, nhà máy có 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400MW. Đây là công trình thủy điện lớn nhất ở khu vực phía nam của nước ta. Ngoài sản xuất điện, đóng góp lớn cho lưới điện quốc gia, Thủy điện Trị An còn có vai trò điều tiết nguồn nước, cắt giảm lũ cho hạ du, bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho các tỉnh vùng Đông Nam Bộ.