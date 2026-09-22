Thủy điện lớn nhất miền nam xả lũ từ 10 giờ ngày 23/9

Công ty Thủy điện Trị An sẽ tiến hành xả tràn để điều tiết hồ chứa từ 10 giờ ngày mai 23/9.

Theo Công ty Thủy điện Trị An, lúc 8 giờ ngày 22/9, mực nước thượng lưu hồ Trị An là 60,268m, mực nước hạ lưu tại nhà máy đạt 4,9m, lưu lượng nước qua tuabin phát điện là 779m³/s. Lưu lượng nước về hồ đạt 1.710m³/s.

Hiện nay, lưu lượng nước về hồ Trị An, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa đang ở mức thấp.

Do đó, Công ty Thủy điện Trị An quyết định xả nước qua đập tràn để điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và hạ du.

Theo đó, kể từ 10 giờ ngày 23/9, Công ty Thủy điện Trị An mở cửa xả nước qua đập tràn đầu tiên với lưu lượng 146m³/s.

Sau đó, dự kiến đến 15 giờ chiều 23/9, Công ty Thủy điện Trị An tiếp tục mở cửa xả thứ hai, nâng lưu lượng qua đập tràn lên 276m³/s.

Như vậy, cùng với lượng nước qua tuabin phát điện từ 460-800m³/s, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du dao động từ 736-1.076m³/s.

Thủy điện Trị An mở 2 cửa xả tràn từ ngày mai 23/9.

Tùy diễn biến thời tiết, lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa, Công ty Thủy điện Trị An có thể linh hoạt điều tiết lưu lượng nước qua đập tràn.

Trong ngày 22/9, Công ty Thủy điện Trị An đã có văn bản thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan phối hợp thông báo cho người dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Đồng Nai cho biết, mực nước vùng thượng lưu sông Đồng Nai đang ở mức cao. Cụ thể, lúc 7 giờ ngày 22/9, mực nước tại trạm Tà Lài đạt 112,51m, cao hơn báo động 2 là 0,01m; tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà đạt 105,05m, cao hơn báo động 1 là 0,55m.

Mực nước hồ Trị An có xu thế lên dần, tại hạ lưu sông Đồng Nai đỉnh triều cao lên dần. Do đó, các khu vực thấp ven sông Đồng Nai và khu vực lân cận có nguy cơ ngập lụt. Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông.

Thủy điện Trị An được xây dựng tại phường Trị An, thành phố Đồng Nai, từ năm 1984, khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 1991. Hiện, nhà máy có 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400MW. Đây là công trình thủy điện lớn nhất ở khu vực phía nam của nước ta. Ngoài sản xuất đóng góp lớn cho điện lưới quốc gia, Thủy điện Trị An còn có vai trò điều tiết nguồn nước, cắt giảm lũ cho hạ du, bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho các tỉnh vùng Đông Nam Bộ.