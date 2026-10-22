Ngày 21/10/2026, Legora, doanh nghiệp công nghệ có trụ sở tại Stockholm (Thụy Điển), công bố huy động thành công 550 triệu USD trong vòng gọi vốn Series E, do Atreides Management dẫn dắt. Sau vòng đầu tư, doanh nghiệp được định giá 8,8 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 5,6 tỷ USD ở vòng huy động trước đó.

Tham gia vòng gọi vốn còn có nhiều tổ chức đầu tư lớn như Baron Capital, Capital Group, Fidelity Management & Research Company, Glade Brook Capital Partners và J.P. Morgan. Các nhà đầu tư hiện hữu gồm Accel, Benchmark, Bessemer Venture Partners, General Catalyst và Salesforce Ventures tiếp tục góp mặt.

Nguồn vốn mới dự kiến được Legora sử dụng để mở rộng hoạt động tại Bắc Mỹ, châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo chuyên phục vụ lĩnh vực pháp lý.

Doanh thu định kỳ vượt 200 triệu USD

Theo thông tin do Legora công bố, doanh thu định kỳ quy đổi theo năm (ARR) của doanh nghiệp đã vượt 200 triệu USD. Đáng chú ý, Legora chỉ mất chưa đầy 18 tháng để đưa ARR từ 1 triệu USD lên 100 triệu USD và chưa đầy 6 tháng tiếp theo để vượt mốc 200 triệu USD.

ARR là chỉ số phản ánh quy mô doanh thu định kỳ được quy đổi theo năm tại một thời điểm, không đồng nghĩa với doanh thu thực tế đã ghi nhận trong năm tài chính. Những con số trên hiện do doanh nghiệp tự công bố.

Thụy Điển: Legora huy động 550 triệu USD phát triển AI chuyên ngành luật. Ảnh Legora

Một điểm đáng chú ý khác là sự gia tăng nhu cầu sử dụng AI từ các bộ phận pháp chế doanh nghiệp. Trong quý III/2026, nhóm khách hàng này chiếm hơn 40% tổng số khách hàng mới của Legora.

Mỹ hiện là thị trường đóng góp doanh thu lớn nhất của công ty. Legora cho biết hơn một nửa trong số 50 hãng luật hàng đầu thuộc danh sách AmLaw 50 đang sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp.

Thành lập năm 2023 và chính thức ra mắt nền tảng vào tháng 10/2024, Legora hiện có hơn 1.000 nhân viên tại 18 văn phòng. Công nghệ của doanh nghiệp được hơn 140.000 chuyên gia pháp lý sử dụng tại trên 2.400 tổ chức thuộc hơn 80 thị trường.

Phát triển AI có khả năng xử lý công việc pháp lý nhiều bước

Khác với các công cụ AI chủ yếu hỗ trợ hỏi đáp hoặc tạo văn bản, Legora đang tập trung phát triển hệ thống AI có khả năng thực hiện chuỗi công việc pháp lý nhiều bước, còn được gọi là AI tác nhân.

Nền tảng Legora aOS được định hướng hỗ trợ luật sư và bộ phận pháp chế nghiên cứu quy định, rà soát tài liệu, soạn thảo văn bản và xử lý những quy trình nghiệp vụ phức tạp.

Nguồn vốn huy động sẽ tiếp tục được đầu tư cho các sản phẩm tiếp nhận yêu cầu pháp lý, theo dõi thay đổi trong môi trường pháp luật và nghiên cứu pháp lý chuyên sâu.

Ông Max Junestrand, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Legora, nhận định AI đang thay đổi cách tổ chức công việc tại các hãng luật, tạo điều kiện để luật sư dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động tư vấn và đưa ra nhận định chuyên môn.

Thương vụ huy động vốn của Legora cho thấy sức hút của các giải pháp AI chuyên ngành đối với giới đầu tư, đặc biệt ở những lĩnh vực có quy trình nghiệp vụ phức tạp và yêu cầu cao về độ chính xác.

Đối với các startup công nghệ Việt Nam, diễn biến này cũng đặt ra bài toán về khả năng thương mại hóa AI chuyên sâu. Bên cạnh năng lực xử lý hồ sơ, doanh nghiệp cần chứng minh hiệu quả thực tế, bảo mật dữ liệu, khả năng truy xuất nguồn thông tin và cơ chế kiểm soát sai sót trước khi mở rộng quy mô.

Dù vậy, thông cáo ngày 21/10 chưa công bố lịch giải ngân cụ thể của vòng Series E, cũng như các chỉ tiêu tài chính độc lập để đánh giá khả năng sinh lời của Legora.