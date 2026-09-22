Thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng điều tiết vào chiều 22/9

Thủy điện Hương Điền sẽ điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng 250 đến 500m3/s vào chiều nay (22/9).

Theo dự báo ngày và đêm 22/9 có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40mm đến 90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Ngày 23/9, lượng mưa dự báo từ 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Theo lệnh điều tiết hồ chứa, thủy điện Hương Điền sẽ vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, dao động trong khoảng từ 250 - 500m3/s (trong đó lưu lượng qua tuabin là 182m3/s). Thời điểm bắt đầu tăng dần lưu lượng từ 16 giờ cùng ngày.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền thực hiện nghiêm túc việc thông báo, phát loa thanh và còi hú cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du; theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc nhằm phòng tránh ngập lụt.

UBND các xã, phường thuộc khu vực hạ du được yêu cầu nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông và các hói .

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Huế cũng được giao nhiệm vụ tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống nhằm đảm bảo khả năng thoát lũ hiệu quả cho vùng hạ du.

Thành phố hiện có 13 nhà máy thủy điện đang hoạt động. Trong đó, thủy điện Hương Điền có công suất 81MW, gồm 3 tổ máy với hồ chứa có dung tích hơn 800 triệu m3.