Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát chuẩn bị nguồn nước cho mùa khô 2027

Nhà máy thủy điện Bản Chát.

Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng điện sản xuất của các nhà máy thuộc Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát đạt 2.238 triệu kWh; trong đó, Nhà máy Thủy điện Bản Chát đạt 685 triệu kWh, Nhà máy Thủy điện Huội Quảng đạt 1.553 triệu kWh. Kết quả này góp phần bảo đảm cung ứng điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Cùng với sản xuất điện, công tác đóng góp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt kết quả tích cực. Năm 2026, Công ty dự kiến nộp ngân sách 360,64 tỷ đồng. Riêng 9 tháng năm 2026, số thực nộp đạt 311,42 tỷ đồng, bằng 86,35% kế hoạch năm. Đây là cơ sở để đơn vị tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sản xuất trong quý IV/2026 với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Theo ông Vũ Văn Dương, Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát, trong 3 tháng cuối năm, đơn vị tập trung chỉ đạo vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, liên tục và hiệu quả theo lịch huy động của Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia; đồng thời bảo đảm các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao, gồm sản lượng điện, tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng và tỷ lệ dừng máy sự cố.

Đập thủy điện Bản Chát.

Cùng với nhiệm vụ phát điện, Công ty chú trọng công tác chuẩn bị hồ chứa cho năm 2027. Nhà máy Thủy điện Bản Chát tiếp tục phối hợp với địa phương thực hiện kế hoạch điều tiết, khai thác hồ chứa, hướng tới mục tiêu đưa mực nước hồ về mực nước dâng bình thường 475 m vào ngày 31/12/2026, góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ phát điện trong các tháng mùa khô năm 2027.

Đơn vị cũng rà soát các phương án bảo đảm cung cấp điện, an toàn, an ninh và phòng, chống cháy nổ trong dịp Noel, Tết Dương lịch; đồng thời bảo đảm nguồn điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa trong những tháng cuối năm.

Để duy trì vận hành an toàn, liên tục, Công ty tăng cường công tác trực ca, chủ động trong vận hành.

Để duy trì vận hành an toàn, liên tục, Công ty tăng cường công tác trực ca, giám sát tình trạng thiết bị, gắn yêu cầu bảo đảm sản lượng với an toàn trong vận hành. Đây là nhiệm vụ được đội ngũ kỹ sư, công nhân đặc biệt chú trọng trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Anh Nguyễn Minh Hải, Trưởng ca vận hành Nhà máy Thủy điện Bản Chát cho biết, đơn vị đang rà soát vật tư, phương án tổ chức thi công và nhân lực, bảo đảm phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên trong quý IV/2026. Đồng thời, đội ngũ cán bộ, công nhân đang khẩn trương chuẩn bị cho công tác tiểu tu các tổ máy còn lại trong tháng 11/2026.

Với việc chủ động trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và điều tiết hồ chứa, Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát đặt mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2026, góp phần bảo đảm cung ứng điện và thực hiện nhiệm vụ an ninh năng lượng quốc gia.